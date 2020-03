Emergenza Coronavirus, il sindaco di Romeno Luca Fattor scrive ai cittadini: «Con la salute di tutti non si scherza. Le forze dell’ordine segnalino in Procura chi non rispetta le regole»

Con i primi casi a Cavareno, Romeno e Ruffrè-Mendola, il Coronavirus è arrivato, purtroppo, anche in alta Val di Non. Il sindaco di Romeno Luca Fattor ha scritto una lettera ai cittadini, pubblicata sul sito internet del Comune, nella quale invita con decisione la popolazione al rispetto delle regole.

“Stiamo purtroppo vivendo una situazione di grave emergenza sanitaria che coinvolge tutta la nostra comunità – scrive Fattor rivolgendosi ai cittadini di Romeno, Salter e Malgolo –. Come vostro sindaco e a nome dell’amministrazione comunale, sono impegnato a fare il possibile per garantire la sicurezza e la salute di tutti voi”.

Dopo aver ricordato che tutti siamo a rischio, in particolare gli anziani, Fattor sottolinea l’importanza di attenersi alle direttive. “Facciamo tutti i sacrifici necessari, impegnandoci a fare il nostro dovere. Rispettiamo le regole previste dai decreti governativi e dalle indicazioni della Provincia: restiamo a casa. Questa è la cosa più importante e quella che dà più risultati concreti. Non entriamo in contatto con persone fuori dall’ambito familiare (che non siano i conviventi) se non per motivi di lavoro, spesa, farmacia, accudimento di un familiare solo o casi di emergenza”.

Non rispettare tutto ciò, infatti, mette a rischio noi stessi e gli altri. Vista la gravità della situazione, il primo cittadino di Romeno fa anche alcune precise raccomandazioni, come avere cura dell’igiene, fare la spesa nel proprio Comune (uno per famiglia), evitare i lavori pericolosi per scongiurare emergenze che andrebbero a sovraccaricare il lavoro già estenuante degli operatori sanitari, non accogliere parenti o amici in casa e non andare da loro.

Il sindaco rivolge in conclusione dei ringraziamenti particolari. “Ringrazio tutti i censiti che rispettano le regole, gli operatori sanitari, le persone che lavorano nei negozi e ci permettono di avere l’approvvigionamento alimentare – si legge nella lettera –. Ringrazio anche i volontari e le associazioni che si sono già rese disponibili o che si metteranno a disposizione se la situazione si dovesse aggravare. Ringrazio infine le Forze dell’Ordine e tutti i Corpi che in questo momento garantiscono il rispetto delle regole. Con la salute di tutti non si scherza. Ho personalmente raccomandato sia al Vigile che ai Carabinieri che, in caso di violazione, procedano con la segnalazione alla Procura”.

