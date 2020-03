È morto Carlo Casini, il fondatore del movimento per la Vita Italiano. Aveva 85 anni

È morto oggi Carlo Casini per tanti anni presidente del Movimento per la Vita italiano.

A 85 si è spento dopo una lunga malattia nella sua casa di Roma uno dei protagonisti del cattolicesimo impegnato nella società, nella cultura e nella politica.

Il direttivo del Movimento trentino per la vita ha voluto ricordarlo citando un passo tratto dalla raccolta di suoi scritti intitolata “La dimensione contemplativa nella difesa della vita umana” .

Eccolo: “La vita è un valore da spendere per sé. Va sottolineata la parola spendere, non godere. Questo verbo dà alla vita il significato di una moneta. La vita che ci è data è la moneta che abbiamo tra le mani per ‘comperare’ una vita più ricca, più piena, più completa. Noi dobbiamo far fruttificare questa vita. Ricordate la parabola del Vangelo: colui che ha cercato di conservare la moneta è dannato, chi, invece, ha cercato di trafficarla, è premiato“.

Spendere la sua vita per le vite più fragili, innocenti, indifese, è stato il suo principale impegno, convinto come era che una civiltà che non sa accogliere i più piccoli, non è capace né di amare, né di rinnovarsi, né di scoprire che “l’ uomo supera infinitamente l’uomo” perché è fatto per il Bene.

Laureato in giurisprudenza, era stato magistrato della Corte di cassazione e giornalista pubblicista; è stato autore di saggi su giustizia, famiglia e tossicodipendenza.

Già esponente della Democrazia Cristiana, era stato deputato alla Camera, dove era stato eletto dal 1979 al 1992: nella sua ultima legislatura nazionale, fu relatore alla Camera dei deputati della proposta di legge costituzionale che abolì l’autorizzazione a procedere.

Era stato eletto parlamentare europeo nelle elezioni del 1984, del 1989 e del 1994.

Dopo lo scioglimento della DC, aveva aderito al PPI, passando in seguito al Centro Cristiano Democratico (CCD), per il quale era ricandidato alle europee ma non eletto, e successivamente all’UDC.

Era docente di diritti umani e bioetica presso l’Ateneo pontificio Regina Apostolorum e membro della Pontificia accademia per la vita.

Era ritornato al Parlamento europeo nel maggio 2006, subentrando ad Armando Dionisi, nel frattempo eletto deputato nazionale. Casini, che porta lo stesso cognome del leader dell’UDC Pier Ferdinando (non v’è però legame di parentela, fra i due), era eurodeputato per la circoscrizione Centro e, alle elezioni europee del 2004 aveva ricevuto 54 000 preferenze. Era iscritto al gruppo parlamentare del Partito Popolare Europeo.

Era stato rieletto al Parlamento europeo nelle elezioni del 2009 nelle file dell’UDC. È stato Presidente della Commissione Affari Costituzionali dal 20 luglio 2009 fino a fine mandato nel maggio 2014 e per diversi anni è stato presidente del Movimento per la vita italiano; dal 22 marzo 2015 è presidente onorario.

Gli ultimi mesi di calvario per il progredire della Sla, che ne aveva progressivamente spento le facoltà fisiche, sono state per Carlo Casini un continuo avvicinarsi all’unione definitiva con Dio al quale ha dedicato tutta la sua vita di padre di famiglia, di politico appassionato, di promotore di una mobilitazione sociale con pochi precedenti nella storia del cattolicesimo italiano, moderna per impostazione e metodi, laica nell’approccio, profondamente pervasa di valori evangelici come lievito nel buon pane dell’impegno dentro la città dell’uomo.

Sotto riportiamo una delle sue tante interviste