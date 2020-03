CoronaVirus: oggi in Trentino 6 decessi, ma i contagi calano ancora

Ad oggi 23 marzo 2020 in Trentino il numero di persone contagiate da Coronavirus è arrivato a quota 1611.

Oggi sono stati registrati 131 casi in più rispetto a ieri.

Ma nei numeri di oggi c’è un nuovo calo di contagi rispetto agli ultimi 2 giorni (sabato erano stati 239 e ieri 174)

Dei positivi, 862 sono isolati a domicilio, 207 sono i ricoverati senza ventilazione, 42 quelli con ventilazione semi invasiva e 46 quelli in terapia intensiva, 324 sono i casi nelle RSA.

68 soggetti sono i guariti. Oggi si contano altri 6 morti, il bilancio sale così a 41 decessi.

Fugatti ha confermato che non è possibile andare a fare la spesa in altri negozio fuori dal proprio comune. «Abbiamo ricevuto delle lamentele sui prezzi di alcuni punti vendita, la cooperazione in tal senso sta studiando un’operazione per calmierare i prezzi» – ha detto

Il governatore ha rinnovato l’invito ai medici in pensione di ritornare in servizio: «abbiamo bisogno della vostra esperienza e partecipate a questa emergenza»

«Se questi dati in discesa continueranno nei prossimi giorni potremmo pensare che il picco è passato. Ma attenzione è fondamentale, chi è uscito dalla quarantena eviti assolutamente di venire in contatto con altre persone per una quindicina di giorni per evitare così che il contagio di seconda generazione torni in circolo» – ha spiegato il dottor Ferro.

A Mezzolombardo domani partirà l’accoglienza di alcuni pazienti contagiati che sono alla fine della malattia. «Vogliamo dare dignità a chi è in fin di vita, per questo abbiamo chiamato dei professionisti per dare delle risposte anche a questo tipo di esigenze» – ha detto il direttore dell’azienda sanitaria Bordon

Sono 55 le persone contagiate dentro la l’Eremo di Arco dove sono arrivati anche 5 nuovi infermieri in aiuto al personale quotidiano.

