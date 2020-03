CoronaVirus Italia: scendono ancora i contagi, cauto ottimismo

La Protezione Civile ha diffuso i dati aggiornati ad oggi (23 marzo), sugli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Anche oggi c’è cauto ottimismo perché per la seconda volta il numero dei contagi e dei morti si abbassa. Sale invece quello dei dimessi dagli ospedali, ed il dato è confortante.

La preoccupazione è ora per la città di Milano dove il coronavirus è sbarcato alcuni giorni fa e soprattutto per il sud dove dopo la chiusura di molte fabbriche tanti meridionali si sono messi in viaggio per raggiungere le rispettive famiglie.

Nella regione più colpita, la Lombardia, i nuovi contagi sono passati in due giorni da quasi 4.000 a 1.500.

A comunicare i dati, come di consuetudine, il capo della Protezione Civile e responsabile dell’emergenza Angelo Borrelli.

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 63.927 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2

Oggi sono stati contagiati 4.789 persone in più rispetto a ieri per una crescita dell’8,1%.

Sono 601 le persone decedute oggi.

Il numero complessivo di persone attualmente positive è di 50.418 persone, di cui 20.692 ricoverate con sintomi, 3.204 in terapia intensiva e 26.522 in isolamento domiciliare.

Sale il numero dei pazienti dimessi/guariti che si attesta a 7.432 persone, mentre i morti totali sono 6.077.

Complessivamente dall’inizio dell’epidemia sono stati svolti 275.468 tamponi, e i casi totali si attestano a 63.927 persone risultate positive sin dall’inizio della pandemia.

+3.780 persone attualmente positive, +601 pazienti deceduti, +408 guariti nelle ultime 24 ore in Italia. In Lombardia i pazienti al momento positivi sono 28.761, 1.328 dei quali in terapia intensiva. Iss: «La maggior parte dei contagiati presenta sintomi lievi»

Sommando le indicazioni previste dai due Dpcm approvati dal governo, quello dell’11 marzo e quello ancora di ieri, sono complessivamente oltre 800 mila, il 39,9%, le imprese rimaste aperte, sul totale delle imprese monitorate a livello nazionale.

In Lombardia sono oltre 155 mila quelle considerate essenziali e dunque rimaste aperte, ovvero circa il 38,8%. A cimentarsi nel complesso calcolo teorico relativo all’elenco dei codici Ateco delle attività ritenute essenziali è uno studio congiunto Ires ed OpenCorporation.

«Il direttore generale di AIFA, Nicola Magrini, mi ha comunicato che la riunione del Comitato Tecnico-Scientifico di questa mattina, dopo una prima analisi sui dati disponibili relativi ad Avigan, sta sviluppando un programma di sperimentazione e ricerca per valutare l’impatto del farmaco nelle fasi iniziali della malattia. Nei prossimi giorni i protocolli saranno resi operativi». Lo dichiara il ministro della Salute, Roberto Speranza. Poche ore prima Fujifilm, produttrice del farmaco, aveva dichiarato «non siamo in grado di rivelare alcun piano sull’uso dell’Avigan». –

Aumentano di ora in ora i medici italiani morti per coronavirus. L’elenco caduti’ curato dalla Fnomceo (Federazione nazionale Ordini medici chirurghi e odontoiatri) aggiorna il totale a 23 vittime, di cui 11 medici di famiglia. L’ultimo deceduto è invece un medico legale di Bergamo, Rosario Lupo, scomparso oggi.

I decessi provocati dal coronavirus nel mondo hanno superato la soglia delle 15 mila unità, secondo i calcoli dell’Afp.

Aumenta ancora il numero di contagi e di vittime in Spagna. In Totale i casi sono 33.089, dei quali 2.355 in terapia intensiva. È stata ricoverata anche la vicepremier Carmen Calvo per una infezione respiratoria: si attendono i risultati delle analisi per verificare un eventuale contagio.

I morti arrivano a 2.182, con un incremento di 462 vittime nelle ultime 24 ore. Dopo l’Italia, la Spagna è il Paese che registra il maggior numero di decessi.

Un centinaio di persone, appartenenti a clan nomadi Sinti sono stati denunciati per aver partecipato a un funerale di un loro amico e congiunto. È accaduto a Santa Lucia Extra, in provincia di Verona. Con loro è stato segnalato alla magistratura anche il sacerdote che ha celebrato la funzione. Il corteo è stato intercettato dalla polizia all’uscita dalla chiesa.