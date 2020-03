Conte ormai solo, un governo nel caos allo sbando assoluto

Quello del premier Conte è un gioco pericoloso simile ad un golpe bianco.

23 decreti in 30 giorni, la sensazione che ormai l’uomo sia rimasto da solo al comando abbandonato da tutti, e dei segnali di grave debolezza, confusione e caos di chi non è assolutamente in grado di gestire un’emergenza come questa.

Per ironia della sorte e sfortuna del popolo italiano il governo più debole della nostra storia democratica si è trovato a gestire la più grande emergenza degli ultimi due secoli.

Nel comportamento del premier ci sono fin troppe cose che non quadrano a partire dalla diretta di sabato era avvenuta poco prima di mezzanotte via facebook.

Che senso ha avuto allarmare l’Italia intera con una diretta, tra l’altro sul suo profilo Facebook, per annunciare un provvedimento che diventerà di fatto esecutivo mercoledì?

In considerazione della situazione generale, non sarebbe stato più opportuno comunicare la notizia attraverso i canali tradizionali nella mattinata di sabato.

Ma non solo, Conte parla al singolare, ha di fatto sospeso l’attività del parlamento, ha posticipato le elezioni: un doppio modo per evitare di essere messo in minoranza e di perdere il potere, della serie un uomo solo al comando.

L’idea è ormai comune che Conte abbia perso la testa e sia invaso da voglia di protagonismo, arroganza e prepotenza che nelle scelte potrebbe diventare letale per la nazione. Ieri sera lo stesso ministro Boccia, a cui va riconosciuta moderazione e praticità, ha riferito che «un’appello inutile quello di Conte visto che era tutto già pronto nella delibera che avremmo rilasciato mercoledì, non si capisce il suo comportamento….»

O forse è meglio dire comandato da qualcuno perché siamo l’unica Nazione che non ha chiuso i confini, ma nemmeno i porti.

Tant’è che in Francia non si può entrare, ma si può uscire per lasciare i soliti finti profughi a Ventimiglia.

Chiusi unilateralmente i confini svizzeri, austriaci e croati, ma quelli italiani sono sempre aperti.

Lo stesso dicasi per i porti, sono infatti 40 gli Stati africani che sono stati aggrediti dal coronaVirus.

A parte la considerazione per la quale sarebbe fondamentale evitare l’attracco di potenziali soggetti infetti che provengono da Stati che hanno interdetto anche loro l’ingresso agli italiani; si mette ulteriormente sotto stress sia il sistema sanitario che forze dell’ordine locali.

Ma a Conte manda questo coraggio e preferisce prendere provvedimenti che in realtà sono annunci di provvedimenti, costantemente in ritardo.

In realtà con la tanto conclamata chiusura totale annunciata sabato sera, Conte cosa andrà a chiudere?

Ben poco che non lo fosse già stato per scelta autonoma degli operatori economici.

Chiudere oltre ad essere un provvedimento in ritardo è anche un provvedimento a metà: perché manca un programma economico di supporto per le aziende ed i lavoratori.

In questo momento sarebbe fondamentale riaprire il Parlamento, ripristinare una minima situazione democratica.

Di un golpe bianco non se ne sente davvero il bisogno. E lo stesso Conte, è voce delle ultime ore, su pressione degli industriali, sembra voler dare delle deroghe ai provvedimenti presi nell’ennesimo decreto.

Insomma, un governo debole, incapace, e allo sbando come non mai che decide sulle scelte del popolo italiano sfogliando la margherita.

Il 27 gennaio Conte sul coronavirus annuncia: “siamo prontissimi

Il 31 gennaio il Governo delibera lo stato di emergenza sanitaria per 6 mesi (provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 febbraio).

Perché allora il Governo non ha agito di conseguenza? Perché non ha subito predisposto un piano per affrontare l’epidemia? Perché non si è occupato di trovare le mascherine e i respiratori, potenziando il sistema sanitario? E soprattutto perché, visto che era consapevole di quello che stava accendendo, il 15 febbraio è stato spedito un cargo con 18 tonnellate di materiale sanitario in Cina? Queste sono solo alcune delle tante domande sull’emergenza Coronavirus che gli italiani si fanno e che alla fine di questa devastante crisi dovranno trovare una risposta.

Sotto le parole di Giuseppe Conte che ora suonano beffarde per tutto il popolo Italiano che rischia il tracollo