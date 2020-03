Chiusi parchi e ciclabili a Trento: ma c’è chi si incontra sui tetti delle case

Su decisione del Governo il Comune di Trento ha confermato ieri la chiusura di tutti i parchi pubblici e delle ciclabili. Ma sulle ciclabili arrivano già delle segnalazioni che riferiscono di nastri rotti che testimoniano quindi il passaggio di qualche ciclista nonostante i divieto

Il personale del Servizio strade e parchi del comune di Trento ha cominciato a chiudere tutti quei parchi dotati di cancellate come quello di San Marco o gli accessi di via Piave per il Parco Santa Chiara.

Nei parchi in cui non sono presenti le cancellate si è pensato di mettere delle transenne o dei nastri di sbarramento agli ingressi come nel caso dei giardini di Piazza Dante.

In tutti quei parchi in cui non è possibile posare delle transenne sono stati affissi dei cartelli ben visibili in cui si vieta di entrare.

Le pattuglie dei vigili e i volontari degli alpini (l’Associazione Nazionale Alpini ha messo a disposizione circa 50 volontari) hanno quindi controllato che nessuno entrasse nei parchi non ancora sottoposti a chiusura.

Benchè la maggior parte della popolazione rispetti le disposizioni, ci sono ancora persone che si ostinano a tutti i costi a voler fare jogging o una passeggiata. E alcune visto che non è possibile incontrarsi nella strade lo fanno sui tetti (vedi foto)

Purtroppo anche ieri sono state segnalate famiglie in giro per Trento con passeggini e pargoli al seguito.

E’ stato chiuso anche il sottopasso che da via dei Giardini e via della Collina porta al parco di Piazza Venezia e quindi al supermercato di via Grazioli.

I residenti sono ora costretti a compiere un lungo giro su un tratto di strada senza marciapiede.

Stop anche ai turisti, il decreto Conte sottoscritto ieri in tarda serata vieta in modo assoluto a tutti di raggiungere le seconde case di villeggiatura se fuori dal proprio comune di residenza.

Ieri sono stati effettuati dei posti di blocco alle uscite autostradali del Trentino dove sono stati bloccati e denunciati alcuni turisti in procinto di recarsi delle seconde case.

ciclabile con il nastro rotto

Via Degasperi

Parco santa Chiara