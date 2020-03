Nessun caso di Coronavirus a Rabbi: a specificarlo è il sindaco Lorenzo Cicolini

“Oggi (ieri ndr) la stampa ha dato notizia di un caso positivo di Covid-19 a Rabbi e mi era stata data comunicazione ufficiale. Ricevo molti messaggi da parte vostra. Sono lieto di dirvi che si è trattato di un errore e ad oggi siamo ancora a quota zero come confermato dall’Azienda Sanitaria”.

È il sindaco di Rabbi Lorenzo Cicolini, attraverso la pagina Facebook istituzionale del Comune, a comunicare ai cittadini che il caso di Coronavirus a Rabbi reso noto dall’assessore Segnana nel corso della videoconferenza e poi riportato dalla stampa (compresa la nostra testata, ci scusiamo quindi con i lettori) è in realtà frutto di un errore.

Secondo Cicolini, però, non bisogna abbassare la guardia. “Mi preme sottolineare che non dobbiamo cantare vittoria. Abbiamo imparato tutti come in questa emergenza siano spariti i confini; il virus sta infatti mettendo in ginocchio tutto il mondo” prosegue il sindaco di Rabbi.

L’invito da parte del primo cittadino è di continuare a seguire le regole. “Non abbiamo casi positivi ma dobbiamo continuare a comportarci correttamente, come stiamo generalmente facendo. Rimaniamo quindi a casa, facciamo la spesa massimo due volte in settimana (pensiamo alle persone che lavorano nei negozi in condizioni molto difficili), evitiamo in particolare visite in casa di parenti e amici soprattutto se persone anziane. Comportiamoci come se le persone di fronte a noi fossero positive o come se lo fossimo noi (gli esperti ci dicono che ci sono molti portatori contagiosi senza sintomi)”.

“L’amministrazione comunale è a disposizione per qualsiasi necessità – conclude Cicolini –. Ne usciremo e saremo pronti a ripartire, ma mai come ora serve senso di appartenenza e di comunità”.

Alla luce di questo aggiornamento, i casi di Coronavirus in Val di Sole sono ad oggi 57, nello specifico: 4 a Malé, 4 a Mezzana, 1 a Ossana, 2 a Croviana, 4 a Peio, 3 a Pellizzano, 3 a Terzolas, 1 a Dimaro Folgarida, 7 a Commezzadura, 28 a Vermiglio.

