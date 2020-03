Emergenza CoronaVirus: nasce in val di Non «la voce delle partite iva» del Trentino

Inutile far troppi giri di parole. La crisi sanitaria che ci ha colpiti ha anche, inevitabilmente, un serio strascico economico.

Ma l’Italia e il Trentino riusciranno, prima o poi, a ripartire.

Ovvio che un po’ di preoccupazione c’è ed esiste anche qualche situazione critica legata soprattutto al nostro sistema economico che è sempre sul “filo del rasoio”.

Queste ultime, sono le parole di Marco Selber Salvadori, (foto) gestore del Ristorante Pizzeria alla Diga di Tassullo in Val di Non, fondatore della pagina Facebook “La Voce delle Partite Iva”. (link)

E’ partito tutto qualche giorno fa, quando Marco ha voluto postare un video in cui non nascondeva le sue perplessità su come sarebbe stata la ripartenza.

Aveva spiegato i problemi della sua, e di altre attività, costrette dalla situazione a fermarsi.

Il suo non era un grido d’aiuto o un disperato appello, ma un’attenta analisi della situazione e una richiesta sugli interventi da fare per poter vivere questo periodo in un modo più sereno.

Le condivisioni sono state centinaia e da quel giorno Marco è stato contattato da moltissimi trentini in totale accordo con la sua linea.

Il gruppo creato da Marco ha quindi raggiunto ben presto oltre mille membri, ma la lista è destinata a salire vorticosamente.

“La Voce delle Partite Iva” ha come obbiettivo quello di avere le idee chiare. Non ha richieste impossibili, ma vuole un confronto cordiale con le istituzioni provinciali al fine di aiutare tutti ad uscire da questo incubo. I primi punti che il gruppo vorrebbe discutere sono:

1.Sospensione dei mutui da 12, 18, 24 mesi e accesso al credito per le imprese con garanzia da parte del PAT.

2. Ricalcolo coefficienti IMIS e TIA per i prossimi 3 anni.

3. Stop immediato degli accertamenti fiscali in corso e per gli anni 2020 e 2021.

4. Credito d’imposta per i canoni di locazione per tutte le categorie catastali e affitti d’azienda.

5. Azzeramento IRAP per l’anno in corso.

6. Agevolazioni per chi farà le ferie sul territorio nazionale.

7. Detrazioni straordinarie per chi fa lavori di ristrutturazione appoggiandosi a ditte locali.

8. Abbattimento delle spese fisse di energia, degli oneri di sistema e costi fissi di altro genere.

9. Annullamento degli studi di settore o ISA per l’anno in corso.

10. Annullamento delle commissioni POS per le spese inferiori a 100 euro.

A questi se ne aggiungeranno altri, grazie a questo gruppo che ha un regolamento chiaro e un’obbiettivo comune. Marco Selber Salvadori ha voluto in oltre lasciarci un messaggio chiaro.

“Questo gruppo ha anche uno scopo solidale, capiamo benissimo che chi sta lottando contro la morte sta peggio di noi, ma molte Partite Iva trentine sono in serie difficoltà e forse non riusciranno a ripartire. Ne conseguono seri problemi familiari e quant’altro. Ho sentito gente piangere e ti rendi conto di come sia fragile il nostro sistema economico. Dobbiamo mantenere alto il morale, perché se riusciamo a fare questo, abbiamo già fatto molto per questa categoria.”

Alla domanda specifica su cosa si aspetta di ottenere, la risposta è stata molto chiara. “Ho la convinzione di riuscire a smuovere qualcosa nei posti che contano e sono sicuro che riusciremo ad ottenere delle buone soluzioni. Non stiamo chiedendo la carità, ma dobbiamo coinvolgere tutti per ripartire con serenità e con gli strumenti giusti.”

Marco non è un leader o un portavoce ufficiale, ma semplicemente una persona capace che si è messa al servizio di molti altri nelle sue stesse condizioni e un professionista a cui auguriamo di ricominciare a lavorare quanto prima e con lo spirito giusto. Lo auguriamo a lui e tutto il Trentino.