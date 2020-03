CoronaVirus: 174 nuovi contagi e 7 morti nelle ultime 24 ore in Trentino

«Grazie a tutti i Trentini per il grande senso civico che stanno dimostrando in questo difficile momento.» – ha esordito così oggi il governatore Fugatti nella tradizionale conferenza stampa di aggiornamento sulla situazione coronaVirus in provincia di Trento.

Ad oggi 22 marzo 2020 in Trentino il numero di persone contagiate da Coronavirus è arrivato a quota 1480. Oggi sono stati registrati 174 casi in più rispetto a ieri.

Ma nei numeri di oggi c’è un calo di contagi rispetto agli ultimi giorni (ieri erano stati 239)

Dei positivi, 785 sono a domicilio, 240 sono i ricoverati senza ventilazione, 11 quelli con ventilazione semi invasiva e 46 quelli in terapia intensiva, 324 sono i casi nelle RSA.

50 soggetti sono i guariti.

Oggi si contano altri 7 morti, il bilancio sale così a 35 decessi. I decessi hanno riguardato delle persone di: Trento (del 1934), Arco (1943) Pergine (1933) Pieve di Bono (1924) Trento (1930) a Predazzo (1938) e in un comune ancora imprecisato (1933)

L’assessore alla Sanità Stefania Segnana: «Di questi sette decessi, alcuni sono avvenuti negli scorsi giorni ma ne diamo notizia solo oggi perché abbiamo voluto aspettare prima il risultato dei tamponi».

Fra i decessi di oggi c’è anche quello di un frate cappuccino, Bernardo Maines di 89 anni. È l’unico avvenuto al di fuori delle case di riposo.

Gli altri decessi sono avvenuti 2 presso l’ospedale di Rovereto, uno presso l’eremo di Arco, uno nella RSA di Pieve di Bono, Uno a Pellizzano e l’altro Pergine

Fugatti ha ringraziato i nove medici pensionati che sono ritornati in servizio e ha confermato che anche la struttura di Mezzolombardo potrebbe essere strutturata per ospitare i contagiati.

«Chi è in quarantena deve starsene a casa per 15 giorni» – ha detto Fugatti dopo altre segnalazioni arrivati di persone che ne vanno in giro anche se sono isolati a casa.

Poi ha nuovamente invitato gli anziani a non andare continuamente in banca per fare delle donazioni all’azienda sanitaria «State a casa, questa è la più grande donazione che potete farci. L’unico modo di uccidere il virus è stare a casa come hanno fatto in Cina.»