Lavis: dopo la Lazzera saltano anche la Fiera dell’Ottava, la Festa dell’Ottavina e “Di maso in maso, di vino in vino”

Vista l’emergenza sanitaria in corso, dopo la Lazzera sono state annullate anche la edizioni 2020 della “Fiera dell’Ottava”, della “Festa dell’Ottavina” e di “Di maso in maso, di vino in vino”.

A comunicarlo è stata l’amministrazione comunale attraverso la propria pagina Facebook.

Per quanto riguarda “Di maso in maso, di vino in vino”, il Comune di Lavis ha avvisato che l’annullamento della quarta edizione della manifestazione, in programma il 25 aprile prossimo sulle Colline Avisiane tra i masi di Pressano, Sorni e Giovo, è stato deciso in accordo con la Pro Loco di Lavis e le aziende, le associazioni e i gruppi coinvolti nell’organizzazione della passeggiata enogastronomica.

“La situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Coronavirus ha reso difficile la prosecuzione dei preparativi della manifestazione, iniziati sin dal novembre scorso – spiega l’amministrazione –. Inoltre gli organizzatori, pur augurandosi che prima del 25 aprile avvenga una positiva evoluzione della situazione sanitaria e la conseguente cessazione delle attuali disposizioni di distanziamento sociale, ritengono inopportuno lo svolgimento ravvicinato di un evento che per sua natura richiama grandi numeri di partecipanti provenienti anche da fuori provincia”.

L’appuntamento con la manifestazione è quindi rinviato al 2021, ma le aziende, i ristoranti e i masi del territorio e delle Colline avisiane sperano con il ritorno alla normalità di poter riaprire al più presto le loro porte a visitatori, clienti e turisti.

“Con l’augurio di poter tornare a passeggiare e brindare assieme fra i vigneti del nostro bel territorio – si legge in conclusione –, vi giunga un saluto e un incoraggiamento da tutto lo staff di ‘Di maso in maso, di vino in vino’”.