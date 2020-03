Coronavirus: la Comunità della Paganella in aiuto dei suoi concittadini con «Resta a casa, passo io»

Secondo gli ultimi aggiornamenti della Provincia Autonoma di Trento, l’Altopiano della Paganella conta sul territorio 13 positivi da Coronavirus: 4 Andalo, 7 Cavedago, 1 Fai della Paganella e 1 a Molveno.

Numeri contenuti, ma lo stesso fonte di preoccupazione per l’intenso movimento turistico che c’è stato nei giorni precedenti alla chiusura degli impianti sciistici.

Per questo motivo la Comunità della Paganella ha istituito un coordinamento generale dei cinque Comuni dell’Altipiano, all’interno del servizio “RESTA A CASA, PASSO IO”. Un servizio promosso dalla Provincia Autonoma di Trento, attraverso il Dipartimento Salute e Politiche Sociali, in collaborazione con la Protezione Civile.

I Cittadini della Paganella possono chiamare per qualsiasi informazione o aiuto legato all’emergenza Coronavirus il numero 328 4921813, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alla 12.00.

Il servizio “Resta a casa, passo io” ha il suo referente in ogni paese e un gruppo di volontari che aiutano i cittadini senza rete famigliare, anziani, malati cronici, persone con difese immunitarie debilitate e persone impossibilitate a uscire di casa.

Ma non solo, per il paese di Cavedago, il più piccolo della comunità e con meno servizi al suo interno, il gruppo di volontari aiuta tutte le persone che ne faranno richiesta. A Molveno vi è anche la possibilità di avere la pizza a domicilio, alcuni giorni a settimana, inoltre a Molveno i cantieri pubblici sono stati chiusi fino al termine dell’emergenza Coronavirus.

Una rete di volontari importante, composta da Associazioni di genitori e di giovani per ridurre al minimo la circolazione di persone in paese e fuori, e dare anche un importante aiuto alle persone nell’affrontare la solitudine e l’isolamento in casa.

Con le restrizioni varate dal decreto “io resto a casa” del Consiglio dei Ministri, gli uffici comunali della Paganella hanno chiuso le loro sedi. Per venire incontro ai concittadini ogni comune offre il servizio su appuntamento, concordato telefonicamente o scrivendo all’indirizzo mail rispettivo. Le aree CRM sono state chiuse per le utenze domestiche, salvo per esigenze di stretta necessità.

In questi giorni non sono mancate le iniziative benefiche, come quella deliberata dalla Pro loco di Spormaggiore con il versamento di 250 euro all’Azienda Sanitaria regionale. Una donazione per l’acquisto di attrezzature sanitarie e dispositivi medici.

Queste sono alcune delle iniziative promosse dai Cinque paesi dell’Altipiano della Paganella che rimarranno attive fino alle nuove ordinanze regionali e statali. Molte sono le segnalazioni di persone che si spostano senza validi motivi, per cui si rinnova l’invito a rimanere a casa per la salute nostra e degli altri e anche nel rispetto delle persone oggi ricoverate negli ospedali della regione, #iorestoacasa.

Il servizio “RESTA A CASA, PASSO IO” è attivo al numero 328 4921813 o scrivendo all’indirizzo email sociale@comunita.paganella.tn.it. Per tutte le informazioni consultare le pagine web e facebook dei cinque Comuni della Paganella. Dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 20.00 è attivo anche il numero provinciale 0461 495244.