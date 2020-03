Nasce Radio Quarantenna: la web radio di giovani trentini contro la solitudine da quarantena

Nasce a Bolzano Radio Quarantenna, una web radio gestita da giovani trentini che, dall’ intimità delle loro case, hanno deciso di entrare nelle case delle persone con il garbo della radio.

Sono una trentina i neo speaker che trasmettono ogni giorno live dalle loro stanze, adesso improvvisate studi radiofonici.

Più di 10 i programmi trasmessi, più di 10 i podcast che fanno compagnia, senza restrizioni, ai cittadini.

Quarantena non deve per forza significare isolamento e a dimostrarlo, con un grazioso gioco di parole, proprio il team di Quarantenna.

Da ormai diversi giorni sono in molti a parlare della loro iniziativa e questo successo, probabilmente, i giovani proprio non se lo aspettavano. Sempre di più gli ascoltatori, sempre più meritata la loro ascesa.

Registrano con Spreaker, un’intuibile applicazione per computer e mobile che consente di creare e trasmettere poadcast (per poadcast si intende una trasmissione radio diffusa via Internet, scaricabile e archiviabile in un lettore Mp3.). Per ascoltare la web radio basta raggiungere il sito.

Alle loro dirette, sempre riascoltatili sul loro profilo, si aggiungono ospiti di diverso spessore.

Paolo, uno degli ideatori e speaker di Radio Quarantenna, risponde a qualche domanda.

In quanti siete a partecipare?

Abbiamo un gruppo Telegram in cui ci sono 26 persone. La prima volta che mi è stata posta questa domanda eravamo in 4. Siamo pieni di attività, di idee e di proposte.

Come nasce l’idea?

Io e il mio compagno Domenico abbiamo avuto questa idea per caso. Abbiamo scritto ad un gruppo di amici buttando giù la proposta e loro hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo. Ci siamo subito gasati; è seguita una breve riunione via Skype ed il gioco era fatto. Carico il primo post su Facebook riguardante Radio Quarantenna verso mezzanotte, la mattina seguente ecco che riceviamo decine di messaggi. Molti volevano saperne di più, in tanti hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo. Le prime dirette sono sicuramente state per tutti le più complicate, ma ci siamo sempre divertiti e adesso ci abbiamo preso la mano.

Cosa vi ha restituito questa esperienza?

Abbiamo capito di avere un ruolo anche noi. Non siamo operatori sanitari, medici, infermieri, forze dell’ordine eccetera, non siamo in prima linea ma stiamo facendo quello che possiamo per metterci in gioco e per portare qualche sorriso a chi ci ascolta. Abbiamo deciso di entrare con il garbo della radio nelle case di chi ha voglia di ascoltarci e siamo orgogliosi di questo. Forse molti di noi ne avevano bisogno da tempo, grazie ai podcast abbiamo trovato un posto nostro dove poterci esprimere al meglio.

Inoltre penso che questo progetto mostri e dimostri un lato importante delle nuove generazioni; quello legato all’intraprendenza e alla voglia di mettersi in gioco in modo positivo. Ho sentito spesso commenti legati all’atteggiamento “leggero” dei giovani nei confronti di questa emergenza. Chiaramente non intendo giustificare chi si è dimostrato poco attento, ma vorrei tenere presente che a Radio Quarantenna ci sono tanti ragazzi e ragazze che, chiusi nelle loro stanze, fanno il loro meglio. Così come ce ne sono molti altri che sicuramente si impegnano secondo le loro possibilità per superare questo momento.

Che tipo di podcast avete? Affrontate anche tematiche legate al Codv-19?

L’unico spazio o quasi dove parliamo del Corona Virus è Zona Rossa. Diciamo che questo è il podcast più legato alle notizie e alle rassegne stampa. Per il resto, cerchiamo di svagare e svagarci concentrandoci su altri topic quali: sport, cinema, tempo libero, poesia eccetera. È divertente, passiamo dal ciclismo alla finanza con un click!

A raccontare la sua esperienza anche lo speaker Ab: «conoscevo Paolo già da prima di iniziare questa esperienza. Ho subito abbracciato la loro idea di aprire una web radio e mi sono preso responsabilità di fare lo speaker ad “Arabtee Meridian Show”. Qui approfondiamo tematiche di ogni tipo: passiamo dall’economia alla storia, dalla natura alla cultura. Barcamenandoci tra analisi e ironia invitiamo spesso diversi ospiti. Passano da noi professori universitari, amministratori delegati di aziende del territorio, ma anche studenti e curiosi. Chiaramente tutto si svolge da remoto.

Questa è la mia prima esperienza nell’ambito della radio e devo dire che mi regala molte soddisfazioni. È un modo alternativo di fare aggregazione e sono sicuro stia funzionando bene».