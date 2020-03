Lotta coronaVirus: la testimonianza di un infermiere del santa Chiara

La testimonianza è quella di un operatore sanitario di Trento che sta dando il suo importante contributo per sconfiggere il terribile coronavirus che a Trento ha provocato già 12 decessi e oltre 800 contagi.

Una lettera che fa riflettere e che mette tutti noi davanti alle proprie responsabilità che in questo difficile momento devono essere richiamate per poter combattere questo male invisibile. È una guerra, alla quale nessuno di noi può più sottrarsi.

LA LETTERA – «Buon giorno, sono un dipendente dell’Azienda Sanitaria di Trento e nello specifico lavoro presso l’Ospedale S.Chiara, dove potete immaginare quale sia la situazione. Ogni giorno mi reco al lavoro a piedi e a fine giornata ritorno a casa sempre a piedi. Tengo a precisare che il mio tragitto parte da Via S.Pio x passando dai giardini del torrente Fersina per proseguire poi per via Palermo ed arrivare alla struttura del S.Chiara. Ogni giorno al rientro a casa, nel pomeriggio, come anche oggi, i giardini pieni di persone sedute sulle panchine, svariati proprietari di cani, persone in bicicletta, genitori con bambini sui giochi e giovani che corrono per allenamento. Questo non deve essere più possibile, è doveroso un controllo forte da parte delle forze dell’ordine, ci vogliono pene severe per tutte quelle persone che trasgrediscono mettendo a repentaglio la vita di tutti. Sembra strano Come siano soprattutto gli anziani a trasgredire pur sapendo di essere quelli più a rischio. Io porto la mia testimonianza di quanto ancora sta accadendo nella mia zona, comprese le Vie S.Pio x. Via Matteotti, Via Vittorio Veneto ed a testimonianza di quanto scrivo, allego questa foto scattata nel pomeriggio mentre mi recavo a fare la spesa. Di primo acchito sembrerebbe una persona anziana con il carrello della spesa. Purtroppo non è così; è si, una persona anziana che però sta passeggiando tirando un carretto che però non è quello della spesa ma è un carrettino appositamente attrezzato con una bombola di ossigeno con delle cannule, le cui estremità sono inserite nelle nari della persona in oggetto. Ciò vuol dire che l’anziano è ovviamente affetto da una grave insufficienza respiratoria. Però non rinuncia alla passeggiata. Cose da pazzi».

Pubblicità Pubblicità