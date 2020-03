Emergenza coronavirus: #iorestoacasa, ma con una bella giornata cosi… Le testimonianze dei lettori

Oggi con la bella giornata e le temperature primaverili le famiglie con pargoletti al seguito hanno deciso di fare delle belle camminate per godersi il bel sole.

E c’è anche chi ha deciso di lavarsi la macchina. (vedi video)

Probabilmente per loro il decreto Conte era solo uno scherzo, ed in fondo la morte di oltre 3.500 persone in Italia è solo frutto del caso.

Pubblicità Pubblicità

#iorestoacasa, l’hastag diventato virale dopo il decreto dell’8 marzo, è un imperativo per tutti, nessuno escluso.

Purtroppo però non è così, infatti continuano ad arrivare al numero whatsApp della redazione (3922640625) numerose segnalazioni di persone che non rispettano le regole mettendo in serio pericolo la propria vita e quella dei cittadini trentini.

Se tutti non rimaniamo in casa questa epidemia ci costringerà a rimanere a casa per l’infinito e la nostra economia collasserà.

Non ci sono quindi «ma», «se», «però», «forse», «a me non capiterà mai» oppure, «cosa vuoi che sia un passeggiata» perché bisogna solo rimanere dentro la casa

Oggi i parchi finalmente erano deserti perché presidiati dagli alpini. Ma la gente continua ad essere per la strada.

Pubblicità Pubblicità

Famiglie, persone sole, ragazzi in giro per lavoro che si fermano a parlare con l’amica che passa casualmente, anziani e chi esce persino per prendere una sola bottiglia d’acqua.

Anche gli stranieri sono sempre per strada: sono state numerose le denunce nei loro confronti ma la cosa non pare essere un deterrente.

Oggi la Polizia Locale ne ha denunciato altri 4, alcuni di loro probabilmente recidivi, ma dicono tutti che «è loro diritto camminare per strada». Probabilmente non capiscono bene cosa stia succedendo o non sono informati.

A questo proposito l’idea sarebbe di stimolare l’associazione antirazzista di Trento, i centri sociali, qualche anarchico agli arresti domiciliari e i consiglieri provinciali del PD, che potrebbero insieme dare un grande contributo (finalmente) alla nostra città. Potrebbero infatti insegnare e spiegare agli stranieri la situazione, per far sì che contribuiscano alla lotta contro il propagarsi del coronavirus.

Il progetto potrebbe svilupparsi direttamente a casa dei soggetti sopra citati dove gli immigrati potrebbero prendere delle lezioni su come ci si deve comportare nel periodo di emergenza coronaVirus. Non si dovrebbe nemmeno accedere a nuove risorse economiche, visto che gli immigrati residenti nella struttura Fersina sono già mantenuti dai Trentini.

Noi lanciamo l’idea: in fondo tutti dobbiamo fare a nostra parte.

La novità di oggi è un duro sfogo di un operatore che per lavoro non può restare assolutamente a casa e deve girare con tanto di tuta anti coronavirus (foto).

«Sono disgustato da quello che vedo – ci scrive – io sono costretto a girare per le strade conciato così mentre vedo allegre famiglie con figli al seguito nelle piazze, anziani che parlano fra di loro e decine di extracomunitari che corrono in bicicletta o a piedi che quando mi vedono si mettono anche a ridere prendendomi in giro. Per chi segue le regole è una beffa e una presa in giro.»

Incredibile invece quello che sta succedendo fra la rotonda di via Perini e le Albere dove centinaia di persone, quasi tutte giovani ed italiane, passeggiano allegramente spostandosi sotto il nuovo sottopasso per andate ai giardini delle Albere. Le foto (sotto) sono state scattate in varie ore del giorno.

Sotto la tradizionale gallery delle foto arrivate dai lettori

Canova

Centro storico Trento

Cristo Re

Sottopassaggio tra via Perini e le Albere – le foto sono state scattate in diversi momenti della giornata