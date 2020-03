Emergenza CoronaVirus: approvato il ddl Fugatti per sostenere l’economica

Approvato in Aula il primo disegno di legge della Giunta per sostenere l’economica di fronte all’emergenza coronavirus.

Fugatti ne preannuncia un altro a breve che terrà conto delle proposte emerse ieri e degli emendamenti delle minoranze che non sono stati recepiti.

Al termine di un dibattito senza pause andato oltre la mattinata, il Consiglio provinciale ha approvato in Aula con 22 voti a favore e 5 di astensione espressi dal Pd e da Futura, il disegno di legge 50 proposto dalla Giunta e integrato con alcuni emendamenti a sostegno delle famiglie e dell’economia trentina in questo terribile momento di difficoltà causato dall’emergenza sanitaria Covid-19.

Pubblicità Pubblicità

Nel suo intervento il presidente Fugatti ha preannunciato la presentazione a breve di un ulteriore disegno di legge a favore delle imprese, per l’elaborazione del quale la Giunta prenderà in considerazione tutte le proposte emerse dalla discussione di oggi e anche degli emendamenti delle minoranze che non sono stati recepiti.

Con i posti a sedere transennati e i presenti invitati dal presidente Kaswalder a mantenere la distanza di sicurezza, i lavori si sono aperti con una sospensione per riunire i capigruppo nella sala rosa del palazzo della Regione allo scopo di ricercare unità d’intenti in modo da svolgere poi rapidamente i lavori in aula.

Al rientro in Aula il presidente Fugatti ha illustrato il ddl della Giunta. In questi giorni terribili, ha esordito, tre sono i sentimenti che emergono. Il primo è di partecipazione al lutto per le vittime del contagio e di vicinanza agli ammalati.

A nome di tutti Fugatti ha fatto le condoglianze alle famiglie. Il secondo è di gratitudine per gli operatori sanitari, della protezione civile e delle forze dell’ordine che si stanno prodigando a servizio della popolazione. In terzo luogo Fugatti ha espresso apprezzamento per come si stanno comportando i trentini che con spirito civico stanno attenendosi alle disposizioni richieste per fronteggiare l’emergenza. “Nella situazione attuale, ha aggiunto, dare la priorità alla sicurezza sanitaria non è un’operazione indolore. Su alcuni aspetti la Giunta sta ragionando per intervenire oggi ulteriormente, in particolare per quanto riguarda chi fa sport e sulle aperture domenicali dei supermercati, ma questo – ha aggiunto – al netto delle misure eventualmente adottate dal governo a livello nazionale“. “Nell’incertezza ci affidiamo alla scienza – ha proseguito il presidente – e alle nostra autorità sanitarie. Questo è un periodo straordinario con tutto ciò che ne consegue per noi che governiamo. Il Trentino ha dalla sua un lungo periodo di sviluppo e di consolidamento alle spalle, e anche se oggi è bloccato dall’emergenza, questo patrimonio non è perduto e ci permette di sopportare le rinunce che ci vengono chieste. Con alle spalle questo bagaglio affronteremo anche le difficoltà e le incertezze che si presenteranno nei prossimi mesi. Lo dovremo fare con profondo senso di responsabilità che anche i comportanmenti individuali sono chiamati a dimostrare. Solo così potremo sconfiggere il virus”.

In aprile si preparerà altro ddl prevedendo anche l’indebitamento della Pat – Oggi con questo primo atto concreto, ha proseguito Fugatti, la Giunta vuole rispondere alle esigenze più immediate di famiglie, lavoratori e imprese, pur tenendo conto delle misure adottate dal governo nazionale e che interessano anche la nostra provincia.

Pubblicità Pubblicità

A questo provvedimento ne seguiranno altri più strutturali e con misure specifiche. Oggi – ha osservato Fugatti – si vogliono salvaguardare i redditi dei cittadini e dei lavoratori valorizzando gli strumenti di cui la Provincia già dispone: il fondo di solidarietà territoriale e gli strumenti di politica attiva del lavoro dell’Agenzia del lavoro. Una proposta sospende temporaneamente le condizionalità per l’accesso al reddito di garanzia.

Il ddl affronta soprattutto la criticità più rilevante per le imprese: la carenza di liquidità, offrendo la possibilità di prestiti bancari a condizioni vantaggiose e rilevanti plafond a tasso zero. Per questo il ddl prevede lo stanziamento di milione di euro sul 2020 e di un altro milione sul 2021.

Il volume complessivo della liquidità messa in circolazione sarà di 250 milioni di euro.

Fugatti ha poi ricordato la norma del ddl che prevede lo slittamento a fine anno del pagamento dell’Imis previsto il 16 giugno e la riduzione dei tempi di istruttoria delle domande di contributo.

Con un emendamento la Provincia ha deciso di coprire le spese sostenute dai soggetti che hanno organizzato eventi e manifestazioni che non si sono svolte a causa dell’emergenza sanitaria.

Altra misura introdotta dal ddl: lo sblocco dei finanziamenti per gli investimenti pubblici. La Giunta ha concordato con tutti i soggetti un pacchetto di interventi. Per tutti gli affidamenti sopra soglia comunitaria si potrà procedere con affidamenti per invito alle imprese. Per un anno si potrà procedere con la procedura ristretta. Per gli affidamenti sotto soglia si potrà procedere invece con la procedura negoziata. Fugatti ha citato poi le varie semplificazioni previste dal provvedimento.

Da domani – ha annunciato il presidente – la Giunta lavorerà ad un altro disegno di legge a sostegno delle imprese. Disegno di legge che sarà quindi pronto a breve e che terrà conto degli interventi del governo nazionale per implementarne le misure.

Il provvedimento punterà a metterà altre risorse a disposizione di imprese e famiglie anche attraverso l’indebitamento. Questo per pensare anche al rilancio del sistema dopo l’emergenza Covid-19. E ha concluso con le parole del vescovo Tisi: “preghiamo intensamente perché finisca presto questa calamità”.