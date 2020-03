Dipendenti con le braccia incrociate all’Ebara di Cles? Il disappunto della direzione: «Sciopero immotivato»

Non è tardata ad arrivare la risposta da parte della direzione di Ebara allo sciopero proclamato per la giornata di ieri e di oggi (a cui si aggiunge il blocco degli straordinari previsto per domani) da parte dei dipendenti (qui l’articolo).

I dirigenti hanno diffuso un comunicato nel quale manifestano il loro disappunto per uno sciopero ritenuto in questo momento “assurdo, immotivato e irresponsabile”.

“Tanto è stato fatto, già in tempi non sospetti quando l’emergenza ancora non pareva così grave, per garantire la sicurezza di tutto il personale – si legge nel comunicato –, ma soprattutto tanto si è fatto per garantire una comunicazione bilaterale, trasparente e continua, allo scopo non solo di tutelare i dipendenti di Ebara, ma anche per rassicurare tutti sulla volontà chiara e precisa di proteggere il presente e il futuro delle nostre famiglie”.

La direzione sostiene inoltre di aver accettato di intraprendere misure straordinarie non richieste nel protocollo siglato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Organizzazioni Datoriali e Sindacali, tra cui la sanificazione degli ambienti, fortemente richiesta dalla Rsu, avvenuta la notte tra il 18 e 19 marzo nella sede clesiana.

Sanificazione nei confronti della quale il dipendente Nazareno Molesini, referente della Lega per le Valli del Noce, aveva manifestato in maniera decisa delle perplessità, anche se, specifica, “la mia disapprovazione riguardava in particolare i protocolli del Dpcm”.

Per la direzione, inoltre, è inammissibile la richiesta di utilizzo della cassa integrazione, in un mese in cui il livello di ordinativo da parte dei clienti è particolarmente elevato.

“Riteniamo che gli ammortizzatori sociali debbano essere utilizzati per altre realtà che in questo momento vivono vere e marcate difficoltà economiche – prosegue la direzione di Ebara –. Fondi, questi, a cui potremmo valutare di ricorrere anche noi in futuro, quando potremmo subire a nostra volta l’impatto di questo inaspettato e difficile momento. Non si tratta di business ma di senso civico. Questa emergenza richiede lo sforzo e la responsabilità di tutte le parti”.