Coronavirus, è emergenza medica ma anche giuridica. Abolizione esame di stato per i medici, e per gli avvocati?

In questi giorni è stato fortunatamente deciso che saranno immessi nel mercato del lavoro senza esame di stato moltissimi giovani medici.

L’emergenza sanitaria è evidente ormai e lo sta diventando anche quella giuridica.

Perchè non parlare, finita l’emergenza che riguarda la salute, anche di quella giuridica con tutti i procedimenti penali che stanno nascendo?

Si parli anche della possibilità di abilitazione anche per gli avvocati senza esame di Stato, o perlomeno di una riforma dello stesso.

Attualmente per il mancato rispetto delle disposizioni si applicano sanzioni penali a migliaia, e vi saranno migliaia di procedimenti penali, in particolare per violazione dell’art. 650 c.p., 662 ex art. 495 e 496 c.p. (rispettivamente, Falsa attestazione o dichiarazione a P.U. e False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). Si superano le 50.000 denunce da parte delle forze dell’ordine. Si può parlare di emergenza anche giuridica.

L’Associazione Nazionale Praticanti Avvocati ha lanciato una petizione per l’abolizione o perlomeno per una modifica ed aggiornamento dell’ Esame di Stato da Avvocato ed anche l’Associazione Universal Diritto Salute Lavoro di Trento ha deciso di supportare e promuovere tale iniziativa. Si sono raggiunte già in pochi giorni migliaia di sottoscrizioni!

Ecco il link per sottoscriverla: firma petizione qui

In questo momento terribile per tutto il Paese e la futura emergenza giuridica dei nuovi avvocati motivati potrebbero cimentarsi cosi per la tutela del diritto.

Si notano molte problematiche anche giuridiche e non solo sulla scarsa efficacia dei vari decreti emessi dal Governo, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’ insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), ai sensi dell’art.7, comma 1, lett. c) del d.lgs n.1 del 2018 (Codice della Protezione civile).

La Costituzione italiana non prevede l’ipotesi dello stato d’emergenza né quella, assai diversa, dello stato d’eccezione. Prevede solo lo «stato di guerra», che deve essere deliberato dalle Camere, le quali «conferiscono al Governo i poteri necessari» (art. 78 Cost.). Al di fuori di questa ipotesi, quando ricorrono «casi straordinari di necessità e d’urgenza», il Governo adotta decreti-legge, che devono essere presentati il giorno stesso per la conversione alle Camere, le quali, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (art. 77 Cost.).

Il procuratore di Genova Francesco Cozzi e l’aggiunto Paolo D’Ovidio hanno indirizzato una nota ai vertici di Arma, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia locale del capoluogo di regione oltre a tutti i colleghi della procura. Cozzi e D’Ovidio fanno notare «l’elevato numero di denunce giunte a questo Ufficio per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e falsa attestazione». C’è il rischio, dunque, di ingolfare di questo passo gli uffici giudiziari

«Il delitto previsto dall’art. 495 cp viene integrato esclusivamente – ricorda la procura di Genova – dalle false attestazioni aventi a oggetto l’identità, lo stato o altre qualità della persona». L’ipotesi di dichiarare un’identità falsa è in effetti piuttosto remota.

Le regole servono a contenere il virus ma il diritto alla difesa è uno dei pilastri intoccabili della nostra costituzione.

La dichiarazione dello stato d’emergenza è fondata su normativa di rango primario in materia di protezione civile. Presentata la dichiarazione dello stato d’emergenza del 31 gennaio è seguita l’adozione dei decreti-legge “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

I temi giuridici sono quindi concreti, questo non significa che non si debbano seguire le indicazioni, ma è giusto per chi viene sanzionato potersi difendere al meglio.

Confidiamo di superare questi momenti per ripartire con coraggio e poter attuare tutte le modifiche necessarie ai vetusti sistemi della nostra Nazione.