Val di Non: al via la raccolta rifiuti straordinaria ogni 15 giorni

In seguito alla chiusura dei Centri Raccolta Materiali, la Comunità della Val di Non ha istituito il servizio di raccolta straordinaria a cadenza di 15 giorni per alcuni rifiuti differenziabili (imballaggi, plastica, bottiglie di plastica, tetrapak, lattine e alluminio – no vetro e no cartone).

I rifiuti vanno messi tutti in un unico sacco da esporre sempre la sera prima sulla strada pubblica secondo il calendario diffuso dalla Comunità di Valle.

La raccolta straordinaria prenderà il via la prossima settimana.

Lunedì 23 marzo e poi ogni 15 giorni interesserà i seguenti paesi e località: Cles, Maiano, Bersaglio, San Vito, Dres,Caltron, Romeno, Salter, Malgolo, Sanzeno, Banco, Casez, Rallo, Sanzenone, Pavillo, Nanno, Portolo, Campotassullo, Tassullo.

Martedì 24 marzo e ogni 15 giorni toccherà invece a: Mechel, Tuenno, Terres, Flavon, Castelfondo, Dovena, Salobbi, Carnalez, Traversara, Brez, Arsio, Cloz, Romallo, Revò.

Mercoledì 25 marzo e ogni 15 giorni la raccolta riguarderà: Coredo, Tavon, Smarano, Sfruz, Vervò, Priò, Dardine, Tuenetto, Fondo, Tret, Vasio, Malosco, Sarnonico, Seio, Dambel.

Giovedì 26 marzo e ogni 15 giorni i paesi interessati saranno: Taio, Dermulo, Segno, Tres, Vion, Torra, Mollaro, Ton, Ruffrè-Mendola, Ronzone, Cavareno, Amblar-Don.

Infine, a partire da venerdì 27 marzo e ogni 15 giorni la raccolta straordinaria passerà a: Crescino, Maso Milano, Sporminore, Lover, Segonzone, Dercolo, Quetta, Campodenno, Termon, Cunevo, Denno, Cis, Scanna, Varollo, Livo, Preghena, Bresimo, Rumo, Cagnò.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde dedicato: 800.130993.

I servizi porta a porta per secco e umido e per le imprese nylon, vetro e cartone sono sempre garantiti.

NIENTE RACCOLTA DIFFERENZIATA PER LE PERSONE POSITIVE O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA – Fra le tante limitazioni giustamente imposte per l’emergenza Coronavirus, ci sono alcune regole che saltano, tenuto conto della situazione oggettiva.

In Trentino salta l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti nelle abitazioni solo dove soggiornano persone risultate positive al virus o persone in isolamento o in quarantena, ma non positive.

In un depliant diffuso dalla Provincia vengono date alcune indicazioni come il conferire tutto nel contenitore per la raccolta indifferenziata usando almeno tre sacchetti uno dentro l’altro e toccandoli con guanti monouso.

La deroga alla raccolta differenziata, lo ripetiamo, vale solo nelle abitazioni dove soggiornano persone risultate positive al virus o persone in isolamento o in quarantena.