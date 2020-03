Tokyo 2020: Olimpiade, si o no?

Con l’epidemia di Coronavirus che avanza, parlare di progetti a lungo termine diventa particolarmente complicato.

Sono numerosi, infatti, i campionati e le serie che sono state sospese, cancellate o rinviate. Tuttavia, l’incognita più grande restano i Giochi Olimpici in calendario a Tokyo dal 24 luglio al 9 agosto prossimi.

“Non è necessario prendere decisioni drastiche in questa fase” ha dichiarato nei giorni scorsi il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) – “Il CIO resta pienamente impegnato nella preparazione dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e, con più di quattro mesi davanti, dichiara che non è necessario prendere decisioni drastiche in questo memento. Qualsiasi speculazione sarebbe controproducente. Ad oggi, il 57% degli atleti è già qualificato per i Giochi. Per il restante 43% dei posti, il CIO lavorerà con le federazioni internazionali per apportare tutti gli adattamenti necessari e pratici ai rispettivi sistemi di qualificazione per Tokyo 2020“.“

Insomma, se da un lato il CIO continua a ribadire che a inizio giugno si saprà sicuramente qualcosa di più certo, nel frattempo i lavori di preparazione non si fermano, pur restando nella paura di vedere il 2020 aggiungersi al 1916, 1940 e 1944, ovvero i tre anni neri in cui erano state cancellate le rispettive edizioni delle Olimpiadi.

80 anni ed il fantasma di un annullamento o di un rinvio tornano a fare capolino negli incubi di molti, soprattutto degli atleti. Atleti che, per buona parte, non approvano questa mancanza di presa di posizione: al momento quasi nessuno si può allenare, com’è possibile di far andare in scena un’edizione equa dell’evento a cinque cerchi?

Il presidente del CIO Thomas Bach ha poi affermato: “La salute e il benessere di tutti coloro che sono coinvolti nella preparazione dei Giochi olimpici di Tokyo 2020 è la nostra principale preoccupazione. Sono state prese tutte le misure per salvaguardare la sicurezza e gli interessi di atleti, allenatori e squadre di supporto. Siamo una comunità olimpica; ci sosteniamo a vicenda in tempi buoni e in tempi difficili. E’ questa solidarietà olimpica che ci definisce una comunità“.

Per tutti gli sportivi, quindi, non resta che aspettare di vedere come si evolverà questa situazione, nella speranza che questo incubo finisca presto, così da tornare al più presto al lavoro. Fino ad allora, inizio giugno sembra essere il periodo limite per il verdetto finale del CIO.