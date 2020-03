Lotta coronaVirus: defecava ubriaco in Piazza Dante, pakistano denunciato. Ieri altre 5 denunce

Continuano i controlli della polizia locale sul territorio per garantire il rispetto delle disposizioni emanate del Governo per contenere il diffondersi del Coronavirus.

Su 73 persone controllate sono state 5 le persone denunciate perché non hanno dato una giustificazione valida al loro allontanamento da casa. Una persona è stata denunciata anche per altri reati.

In particolare i controlli effettuati hanno portato alla denuncia di un soggetto di nazionalità rumena, che non era in grado di giustificare il suo spostamento in città, mentre nel primo pomeriggio sono state deferiti all’Autorità Giudiziaria altri quattro soggetti che si trovavano per strada senza un giustificato motivo.

Uno di questi, italiano residente in città, dichiarava di essere appena tornato dal turno di lavoro in un azienda a pochi chilometri da Trento, ma la giustificazione prodotta, destava i sospetti degli agenti, che provvedevano ad un’immediata verifica, riscontrando che lo stesso soggetto non era più dipendente dell’azienda dallo stesso nominata.

Lo stesso dovrà rispondere oltre che della violazione dell’art. 650 c.p. per inottemperanza agli ordini dell’autorità, anche del reato per le dichiarazioni mendaci prodotte agli agenti operanti.

Le verifiche pomeridiane si sono concentrate in particolare nella zona compresa tra Piazza Dante e Piazza della Portela, area dove sono stati denunciati due dei soggetti che si stavano spostando in violazione alle prescrizioni del DPCM 11 marzo 2020 per il contenimento dell’epidemia da coronavirus e dove sono anche state contestate due sanzioni per violazione alle regole di convivenza: un soggetto di origine pakistane che stava espletando i propri bisogni corporali all’interno del parco di Piazza Dante ed un italiano sorpreso in evidente stato di ubriachezza.

Nei due casi, ai soggetti comunque domiciliati nelle vicinanze è stato applicato oltre alla sanzione pecuniaria, anche l’ordine di allontanamento (cd. Daspo).

I controlli saranno intensificati nei prossimi giorni sia per la verifica del transito veicolare, sia per gli spostamenti pedonali ed in bicicletta, che si ricorda devono essere motivati da ragioni di lavoro, salute o necessità e che se effettuati come attività motoria devono limitarsi a brevi periodi in prossimità della residenza o del domicilio.

Riguardo ai parchi cittadini le verifiche vengono svolte anche con il supporto dell’Associazione Nazionale Alpini, che sta facendo opera di informazione nei confronti dei cittadini e comunica alla Polizia Locale eventuali situazioni di assembramento per le verifiche del caso.

L’unico caso critico si è presentato al parco S. Chiara per la presenza di un gruppo di extracomunitari.

120 telefonate all’Urp. Trend in calo.

Continua il lavoro dell’ufficio relazioni con il pubblico che, in questi giorni, risponde alle domande dei cittadini su tematiche legate all’emergenza Coronavirus.

Rispetto ai primi giorni dell’emergenza, i cittadini sembrano comunque più informati e consapevoli delle limitazioni previste dal decreto del Governo (si è passati da 250 telefonate giornaliere a 120 )