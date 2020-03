Emergenza CoronaVirus: l’A.P.S.P santo Spirito di Pergine adotta misure straordinarie

L’Amministrazione dell’APSP, unitamente all’Amministrazione Comunale, comunica che dal giorno 20 marzo 2020 saranno disponibili e subito operativi presso la ex palazzina uffici annessa a Palazzo Montel di proprietà della Santo Spirito in via Pive 7 a Pergine Valsugana n. 20 posti letto da destinare al proprio personale dipendente qualora per qualsiasi motivo e vista l’emergenza Coronavirus fosse impossibilitato a rientrare al proprio domicilio.

Dalla giornata di lunedì 16 marzo, a seguito di una specifica richiesta da parte di un proprio dipendente, l’APSP si è attivata immediatamente e grazie all’interessamento e alla disponibilità dell’Amministrazione comunale è stato possibile mettere a disposizione un appartamento.

L’allestimento di questi nuovi posti letto presso la Palazzina Montel, coordinato dalla direzione dell’APSP in accordo con il Sindaco Oss Emer, immediatamente attivatosi in tal senso, è stato possibile grazie alla pronta attivazione degli uffici tecnici e del cantiere comunale.

In sole 24 ore la macchina operativa è stata in grado di rendere agibili i locali ed allestire i letti e quanto necessario ad accogliere il personale.

«Questa è l’ulteriore dimostrazione come la comunità perginese stia affrontando l’emergenza Coronavirus mettendo in atto tutti gli sforzi e le risorsi disponibili, anche anticipando eventuali eventi futuri – spiega il presidente Pintarelli che continua: «Se per quanto riguarda la gestione degli ospiti la RSA di via Pive è stata la prima a creare al proprio interno un intero reparto di isolamento dove trattare correttamente i residenti positivi e sospetti e garantire al proprio personale le dovute misure di sicurezza, oggi viene realizzata una “foresteria” da mettere a disposizione del proprio personale quale risposta sia all’emergenza che alla piena realizzazione delle politiche di conciliazione familiare che soprattutto in questo momento possono risultare strategiche e vincenti. Anche su questo fronte l’APSP di Pergine, colpita pesantemente dal Coronavirus, si sta dimostrando all’altezza della situazione ed in grado di gestire una grave emergenza sanitaria senza precedenti. Vada da parte nostra il ringraziamento e la stima a tutto il personale che anche in questa delicata e complessa fase della vita della nostra comunità sta dimostrando abnegazione, competenza e altissimo senso del dovere».