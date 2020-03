Emergenza CoronaVirus: Ciclisti e runners con le ore contate. Le testimonianze dei lettori

Sicuramente andrà tutto bene, ma sicuramente meglio se vincerà la formula #iorestoacasa.

L’hastag diventato virale dopo il decreto dell’8 marzo, è un imperativo per tutti, nessuno escluso.

Purtroppo però non è così, infatti continuano ad arrivare al numero whatsApp della redazione (3922640625) numerose segnalazioni di persone che non rispettano le regole mettendo in serio pericolo la propria vita e quella dei cittadini trentini.

Se una parte consistente dei residenti e domiciliati in trentino è pienamente rispettosa di quanto disposto dal Governo, dall’altra troppi sono ancora coloro che – visto il momento – continuano a rimanere sordi al problema e ha trovare alibi o scuse interpretando a loro modo gli articoli del decreto messi in campo per il contenimento del coronavirus.

Con domani mattina tutte le piste ciclabili saranno chiuse per cercare di contenere i ciclisti che purtroppo sono coloro che più infrangono le regole. Anche oggi sono stati denunciati una decina di ciclisti sulle piste ciclabili. Uno dei quali è recidivo ed è stato denunciato due volte in 4 giorni. (qui articolo)

Ad oggi nei primi 7 giorni in Italia sono stati denunciati quasi 50 mila cittadini non aver ottemperato ai provvedimenti del decreto Conte oltre 350 dei quali in Trentino.

Molti i runners in giro per ciclabili, piazze e strade normali. Un caso eclatante è successo nella Rotaliana dove è stato denunciato un intero gruppo di runners che correvano insieme. (qui articolo)

Molti anche coloro che si ritrovano nei parchi per bere e un brutto episodio successo in località centochiavi nel parco di via Chiocchetti. Una signora ha ripreso una famiglia che stava giocando nel parco ed è stata minacciata e insultata. (foto)

Anche oggi sono segnalati ragazzini che si ammucchiano fra di loro, (Ma i genitori ci chiediamo?) e i soliti assembramenti di africani che ormai sono controllati e denunciati dalle forze dell’ordine. Il solito ciclista che in barba a regole e decreti viaggia sulla Statale sotto gli occhi di tutti e numerosi runners che però nelle prossime ore dovranno smettere di fare sport.

È Pronta infatti una nuova ordinanza che vieterà di uscire per fare sport.

