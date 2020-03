Coronavirus in Italia, 41.035 casi positivi e 3.405 morti. Abbiamo superato la Cina

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 41.035 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2.

Solo oggi sono 5.322 i contagi in più rispetto a ieri per una crescita del 14,9%.

Il bilancio sale a 3.4o5 persone decedute, con 427 morti solo oggi. Con oggi l’Italia supera la Cina che ha contato 3.130 morti per l’epidemia di coronavirus.

Fino ad ora sono guarite 4.440 sono guarite, solo oggi 415.

Attualmente i soggetti positivi sono 33.190 (il conto sale a 41.035 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti).

I pazienti ricoverati con sintomi sono 15.757; 2.498 sono in terapia intensiva (+241, +10,7%), mentre 14.935 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

Molte le regioni che cominciano a correggere le ordinanze per renderle più stringenti.

Con una nuova ordinanza il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga vieta da domani di uscire per passeggiate o per attività sportive all’aperto e impone ai sindaci la chiusura di tutti i luoghi di aggregazione pubblici o aperti al pubblico. Inoltre, è prevista la chiusura, nella giornata di domenica, di tutti gli esercizi commerciali di qualsiasi natura, a eccezione di farmacie, parafarmacie ed edicole.

«Ho avuto un lungo colloquio con il ministro Boccia e stiamo studiando delle altre misure, ma soprattutto stiamo studiando il modo per far sì che quelle già adottate vengano rispettate. Chiederò formalmente che il programma Strade Sicure, quindi con l’uso dei militari in strada, sia esteso a tutta la Lombardia, per dare un elemento di deterrenza». Lo ha annunciato il governatore lombardo Attilio Fontana a «Pomeriggio Cinque».

Il Brasile ha deciso la chiusura di tutte le frontiere terrestri per limitare la diffusione del coronavirus. In Asia anche il Pakistan ha chiuso le frontiere con l’India per due settimane.

La situazione del contagio da coronavirus in Spagna sta assumendo connotati sempre più drammatici. Mentre in Italia il numero di morti (2,978 ) potrebbe oggi superare quello della Cina (3249), infatti, in Spagna la diffusione del virus si concentra soprattutto a Madrid. È negli ospedali della capitale che — secondo quanto riportato dal quotidiano El Pais — ci sarebbe un morto ogni 16 minuti.

La Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo) ha comunicato i decessi di due medici di Como, Luigi Frusciante di Medicina generale e Giuseppe Lanati, pneumologo. I due si aggiungono alle tre vittime tra i camici bianchi: Luigi Ablondi, ex direttore generale dell’Ospedale di Crema, deceduto il 16 marzo; Antonino Buttafuoco, medico di base di Bergamo, che ha perso la vita ieri e Giuseppe Finzi, medico ospedaliero di Cremona, morto oggi. Il totale dei medici morti a causa del coronavirus sale a 14, secondo i dati in possesso della Fnomceo.

Lo riporta l’ultimo bollettino diffuso dalla Johns Hopkins University: per l’esattezza i morti sono adesso 8.957, mentre il numero dei casi di contagio accertati è salito a 220.691. Le persone guarite finora sono 84.161

Sono saliti a 10.999 i casi di contagio da coronavirus in Germania. È quello che ha registrato ufficialmente il Robert Koch Institut stamani. Rispetto a ieri si è avuto un aumento di ben 2801 casi, un dato impressionante che conferma che la malattia si sta diffondendo in modo esponenziale, come affermato dal presidente dell’istituto Lothar Wieler