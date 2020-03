Coronavirus a Ville d’Anaunia: un nuovo caso, ma c’è il primo guarito

Nella giornata di ieri sono arrivate due notizie sul fronte Coronavirus a Ville d’Anaunia: una buona, l’altra meno.

Partendo dalla seconda, il sindaco Francesco Facinelli ha fatto il punto della situazione. “Purtroppo sono stato informato di una nuova persona residente nel nostro Comune risultata positiva al tampone. Il paziente in questione (ad oggi il quarto sul nostro territorio) si trova ora ricoverato nel reparto di malattie infettive” scrive il primo cittadino sulla pagina Facebook del Comune.

Per una notizia non proprio felice, però, ce n’è un’altra che può (e deve) far sorridere. “Gli auguriamo una buona guarigione e di poter rientrare presto a casa, così come farà a breve l’altro nostro concittadino ricoverato in ospedale dopo aver accusato i sintomi del virus Covid-19: è guarito e i sanitari lo stanno dimettendo”.

C’è quindi il primo guarito nel Comune di Ville d’Anaunia: la persona sta bene e farà rientro a casa. La speranza è che possa essere presto seguita anche dagli altri suoi concittadini colpiti dal Coronavirus.

Il sindaco Facinelli ci tiene poi a ricordare l’importanza di attenersi alle disposizioni.

“Come sempre, chiedo ad ognuno di voi il rispetto delle regole introdotte con le ordinanze nazionali e provinciali di queste settimane – aggiunge –. La vita di noi tutti è stata stravolta da questa emergenza sanitaria, ma per uscirne è necessario che tutti facciano un sacrificio. Rimanere a casa è fondamentale e le eccezioni rispetto alle quali non si transige sono: andare al lavoro, fare la spesa nel negozio più vicino e ricorrere alle cure dei sanitari. Si tratta di regole che, a partire da oggi e fino a quando l’emergenza sarà superata, i nostri vigili del fuoco volontari vi ricorderanno due volte al giorno transitando con un megafono”.

La maggior parte dei cittadini sta comunque facendo il proprio dovere, anche se non senza fatica. “L’impegno di tutti è necessario per voltare finalmente pagina e tornare a popolare le nostre piazze – ricorda Facinelli –. Prima di infilarvi le scarpe da ginnastica o di inforcare la bici, pensate ai vostri cari (anziani o giovani che siano). Il virus “viaggia” a bordo delle persone e voi rischiate di essere il vettore che contagerà involontariamente vostra nonna, vostro padre o vostro figlio. E allora perché rischiare? Rimanete a casa e stappate una bottiglia di buon vino in compagnia di chi amate, parlate, leggete un libro o guardate la vostra serie tv preferita. Non siate irresponsabili (sono altri i termini che mi vengono in mente, ma questo non è il contesto adatto…)”.

Per concludere, il primo cittadino lancia un messaggio di coraggio e di speranza. “E allora forza! L’Italia, il Trentino e le Ville supereranno questo difficile momento. Se tutti dimostreremo di avere la testa sulle spalle, gli effetti del virus potranno essere contenuti”.