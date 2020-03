Cisl Medici denuncia: un milione di mascherine bloccate alla frontiera turca. Il Governo non fornisce il Trentino come le altre regioni

A denunciare il blocco è la Cisl Medici del Trentino che prospetta una situazione gravissima.

Secondo Nicola Paoli, segretario del sindacato 1 milione di mascherine chirurgiche e FFP2 sarebbero bloccate in Turchia alla frontiera aerea e non si riuscirebbe a farle partire; nei magazzini della Protezione civile provinciale c’è solo un pieno di maschere inservibili, non a norma CE,senza standard; i DPI (vestiti,camici,tute) sarebbero ancora in India e sono anch’ esse evaporate alle 16.30 di ieri dopo che i due corrieri (HDL e Bertolini), come confermato da dott.Benetollo, non le avrebbero più recapitate.

L’aereo con il carico dovrebbe arrivare la prossima settimana.

L’ APSS, per questo motivo, ha deciso da oggi di contingentare le forniture adoperate da tutti gli operatori dell’APSS all’interno degli ospedali.

Si calcolerà il numero di addetti in servizio dando un camice ed una mascherina a ciascuno.

Benetollo ha tenuto a sottolineare che si tratta di una misura straordinaria concordata, con la Procura Generale della Repubblica,a cui è stata inviata comunicazione formale, con il Commissario del Governo, con il Presidente Fugatti e con il Capo della Protezione civile del Trentino.

Cisl medici ha confermato che in questo momento di emergenza e difficoltà immane per la nostra Provincia autonoma, in difficoltà con il Governo nazionale (non vengono riforniti come le altre Regioni) e con i fornitori aziendali (non recapitano le merci nei tempi stabiliti), «il nostro ruolo è tranquillizzare le centinaia dei nostri medici arrabbiati, – afferma Paoli – esasperati da questo stillicidio di notizie in peggioramento, spaventati dall’escalation di disorganizzazione aziendale in ambito di approvigionamento delle risorse, che si sarebbero potuto prevenire ed evitare se solo Azienda e Provincia ci avessero ascoltati fino dal 30 gennaio 2020, mentre si comprende sempre più come Bordon non abbia più in mano la situazione organizzativa sul territorio».

Cisl medici ha concluso che se le FFP2 devono essere contingentate negli ospedali, le diano ai medici dei Settori del Pronto soccorso, delle Infettivologie, delle Pneumologie, delle ORL ,delle Rianimazioni , dell’Emergenza territoriale, delle Unità Speciali delle guardie mediche per ogni loro intero turno lavorativo.

«Alla stessa stregua le mascherine chirurgiche RR vanno date alle Chirurgie, per gli interventi “A” e per i parti, nel numero necessario alle esigenze di turnistica protratta nel tempo.Per tutti gli altri, che non hanno attinenza con le urgenze, abbiamo chiesto che siano posti in attesa a domicilio, per le reperibilità urgenti, con eventuale smart working, retribuiti con stipendio pieno» – conclude Paoli