Vermiglio è il Comune solandro più colpito dal Coronavirus. L’appello del sindaco Anna Panizza: «Dobbiamo rispettare le regole»

Il Coronavirus, ormai, è riuscito a intrufolarsi in diverse zone della nostra Provincia. Attraverso contatti, incontri, spiragli si è insinuato un po’ dappertutto.

Trovandosi in cima alla Val di Sole, a un tiro di schioppo dal Passo del Tonale, che segna il confine con la Lombardia, Vermiglio è stato il Comune solandro più esposto alla diffusione dell’epidemia.

Ad oggi la Val di Sole conta infatti 43 casi positivi, 21 dei quali proprio a Vermiglio (qui tutti i dati aggiornati, Comune per Comune, nelle Valli di Non e di Sole).

Nonostante la situazione preoccupante, pare che a Vermiglio ci sia ancora chi non si attiene alle regole. Tanto da spingere il sindaco Anna Panizza a scrivere una lettera aperta ai cittadini, che riportiamo integralmente, nella quale vengono prospettate anche disposizioni più stringenti.

Cari cittadini,

la nostra comunità è stata colpita in modo molto importante dall’emergenza Covid-19, ci tengo pertanto a mettermi in contatto con voi per darvi alcune raccomandazioni importanti.

Purtroppo questa malattia colpisce in modo silenzioso e si trasmette in prevalenza attraverso il contatto tra le persone. Di giorno in giorno ci comunicano il numero dei contagiati risultati positivi, poiché sottoposti a tampone in seguito a sintomi manifesti. Per diversi di loro si è reso necessario il ricovero ospedaliero a causa di difficoltà respiratorie e ancora oggi il loro percorso verso la guarigione è in salita.

Il numero dei soggetti contagiati è destinato ad aumentare ulteriormente. Gli esperti prevedono che il picco massimo si registrerà con molta probabilità verso la fine di questa settimana. Ecco perché è necessario rispettare rigorosamente le misure urgenti per il contenimento e la gestione dell’epidemia emesse a livello nazionale e declinate a livello provinciale attraverso delle linee guida molto severe e categoriche.

La situazione del Comune di Vermiglio, riguardo all’aumento dei numeri di contagi, viene costantemente monitorata, e non vi nascondo che, se le attuali misure di contenimento non dovessero essere efficaci, potrebbero essere introdotte misure ben più restrittive.

Ribadisco qui di seguito perché temo che non tutti abbiano consapevolezza di quanto un rispetto rigoroso delle stesse possa frenare il diffondersi del virus.

Sono ancora troppe le segnalazioni di persone che passeggiano con i bimbi ben oltre le vicinanze delle proprie abitazioni oppure organizzano uscite in montagna noncuranti dell’emergenza.

È necessario attenersi alle prescrizioni per tutelare noi stessi ed anche gli altri, soprattutto i soggetti più a rischio come gli anziani, gli immunodepressi e le persone con patologie respiratorie e cardiovascolari.

Quindi mi raccomando: dovete rimanere nelle vostre case. È acconsentito uscire dalle proprie abitazioni esclusivamente per ragioni indifferibili di lavoro, motivi di salute o per altre comprovate necessità; non è ammesso fare passeggiate oltre le immediate vicinanze della propria abitazione; è consentito recarsi a fare la spesa ma ad un solo componente della famiglia e che sia sempre lo stesso; ciascuno deve gestire la propria quotidianità pensando di essere in quarantena, tutelando così se stesso e gli altri.

L’isolamento è l’unica misura che ha dimostrato di essere efficace per il contenimento della diffusione del virus.

Potrà essere vissuto come un sacrificio, ma è assolutamente necessario per limitare la propagazione della malattia, contenere il numero delle vittime e per permetterci di ripartire al più presto.

Ringrazio di cuore i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario per l’impegno messo in campo in questo momento di grande emergenza. Un grazie a coloro che in paese continuano a svolgere la loro attività per garantire i servizi essenziali alla cittadinanza. Vi invito ad essere più collaborativi con le forze dell’ordine che in alcuni casi faticano a far rispettare le limitazioni imposte e anche a loro vanno i miei ringraziamenti.

In questi giorni mi sento particolarmente vicina ai nostri concittadini che si trovano in ospedale e alle loro famiglie che stanno in ansia a casa in attesa di notizie. A loro l’augurio di superare questo difficile momento.

Concludo facendo appello al vostro senso civico che sicuramente saprete manifestare di fronte a questa grande emergenza.

Nel corso della storia, la nostra comunità ha dovuto affrontare grandi prove e credo che anche in questa circostanza saprete mostrare il senso di responsabilità e la forza che da sempre contraddistinguono i vermeani.

Se saremo coerenti e uniti nel rispetto delle regole andrà tutto bene!

Il vostro sindaco

Anna Panizza