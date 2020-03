Rovereto ha ancora un sindaco? Valduga «copia» Andreatta e ricompare

Il sindaco di Trento Alessandro Andreatta, pur molto criticato ed autoesclusosi con largo anticipo dalle prossime elezioni comunali (che si terranno presumibilmente in autunno), registra un video messaggio per esprimere vicinanza ai propri concittadini in questo momento così difficile, ringraziandoli per la responsabilità dimostrata fino ad adesso, invitandoli a tenere duro, a impegnarsi ancora ogni giorno, di questo abbiamo bisogno nell’interesse di tutta la comunità.

Ed il sindaco di Rovereto cosa fa? Colui che (a parole) ha fatto delle relazioni e della vicinanza alla cittadinanza la bandiera del suo quasi scaduto mandato amministrativo è stato un “desaparecido”.

Molti roveretani si chiedevano dove fosse finito Francesco Valduga che, dopo essersi comunque fatto intervistare (nonostante l’espresso divieto posto dalla legge sulla “par condicio”) in occasione della conferenza stampa di Ferrovie dello Stato, è sparito, mancando ai suoi doveri di rappresentanza e di coordinamento della macchina amministrativa roveretana, all’apparenza ferma nonostante ormai sia ufficiale lo spostamento all’autunno delle elezioni.

Miracolo dei miracoli (oppure qualcuno gli ha fatto notare che era l’unico sindaco a rimanere totalmente in silenzio?) è ricomparso questa sera, dopo il videomessaggio del collega Andreatta.

Fino a qualche ora fa anche il sito internet ufficiale del Comune tristemente riportava solo in “copia e incolla” i provvedimenti assunti via via da governo e da Provincia Autonoma di Trento.

Sindaco silente e sono partite le ipotesi: troppo impegnato nella costruzione della sua nuova “cosa” politica di centro-sinistra? Oppure tornato temporaneamente in servizio presso l’Azienda sanitaria provinciale (della quale è dipendente in aspettativa per mandato elettorale) per dare una mano in questa emergenza coronavirus? Non è dato saperlo ma ieri sera, bontà sua, si è ricordato di essere (ancora) il sindaco di Rovereto e ha scritto ai suoi concittadini.

Intanto, c’è qualcuno che non si ferma mai e oggi torna a chiedere provvedimenti urgenti ed incisivi: è l’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina, che dopo aver chiesto la settimana scorsa la chiusura totale delle attività economiche del terziario, fatte salve quelle che garantiscono la fornitura dei generi alimentari e dei beni di prima necessità, poi puntualmente avvenuta, si rivolge ora direttamente all’Amministrazone comunale di Rovereto e degli altri Comuni lagarini.

Fontanari (Unione): “Sospendere tutti i mercati per limitare al massimo gli spostamenti. Soltanto con la chiusura totale potremo fermare il contagio”

Dopo diversi giorni di applicazione del decreto dell’11 marzo scorso, ora il presidente Marco Fontanari torna a far sentire la voce degli operatori del terziario lagarino: “Con tutto il rispetto per il lavoro ed i sacrifici quotidiani dei colleghi ambulanti, in questo momento chiediamo a tutti i cittadini, di ogni età e di ogni professione, di rispettare in maniera rigorosa le raccomandazioni ed i divieti imposti dalle autorità competenti: restare a casa, tutti indistintamente, tranne chi deve recarsi al lavoro (e sono tante le categorie di quelli da ringraziare, a cominciare dall’encomiabile personale sanitario) oppure uscire per motivi di salute o per necessità urgenti”.

Proprio su quest’ultimo punto arriva una sottolineatura importante: “La chiusura delle attività economiche del terziario, e non solo, ha rappresentato un sacrificio enorme per le centinaia di piccole e piccolissime imprese che costituiscono la spina dorsale del tessuto economico trentino e lagarino ma lo abbiamo accettato di buon grado, consapevoli che fosse l’unica via, consigliata dagli esperti sanitari ed adottata ora da quasi tutti i Paesi del mondo, per fermare la diffusione del coronavirus, finora rapidissima.

Per questo, oggi, chiediamo alle Amministrazioni comunali, pur se ammessi dal DPCM dell’11 marzo 2020, di sospendere l‘effettuazione di tutti i mercati, quelli settimanali e quelli specializzati, che ancora a Rovereto ed in altri centri si stanno svolgendo in questi giorni “seppur aperti alle sole attività dirette alla vendita di soli generi alimentari””.

“Rispettando sempre il lavoro di tutti – aggiunge Fontanari -, non ha alcun senso chiedere ai cittadini di non uscire di casa o, quando costretti a farlo da motivazioni di comprovata necessità, di recarsi negli esercizi più vicini per le proprie esigenze alimentari o per acquisti urgenti, e poi consentire l’effettuazione dei mercati, anche limitatamente alla parte alimentare. Chiudere tutti, stare a casa ora per riaprire, tutti insieme, al più presto, una volta debellato questo virus così potente”.