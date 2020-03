Pergine: cominciata la pulizia straordinaria delle strade

Il comune di Pergine ha iniziato ieri la pulizia straordinaria delle strade.

Alcuni uomini dell’Amnu a bordo di mezzi con un additivo igienizzante hanno percorso le principali strade del paese. Visto il numero limitato di mezzi e di personale, a poco a poco verranno percorse tutte le strade più importanti.

«Iniziata oggi da AMNU la pulizia delle strade con additivo igienizzante. Un po’ alla volta arriveranno nelle principali strade. Evidentemente non saranno sulle strade di campagna. Spero non si scatenino i leoni da tastiera per dire la loro se è opportuno o meno e nel consigliare su che prodotto usare e nel segnalare dove non sono passati . Lasciamo fare a chi se ne occupa e ringraziamoli silenziosamente.» – questo il messaggio del sindaco diffuso sula sua pagina social

Negli ultimi giorni era stata molta la spinta dei cittadini che chiedevano la sanificazione delle strade del paese.

«Ringrazio gli operatori addetti alla pulizia straordinaria – dichiara Cinzia Rattini, una delle residenti che aveva chiesto l’impiego del mezzi per la sanificazione – la tecnologia in questi giorni più che mai aiuta a comunicare con le amministrazioni comunali attraverso fb i post e i commenti dei cittadini. La cosa più saggia è comunque stare in casa anche se fuori sembra primavera. Ma avremo il tempo per fare tante passeggiate in quel di Pergine Valsugana»

Come scritto sui social, il sindaco Robert Oss Emer si lamenta del fatto che ci siano ancora parecchie persone che vadano a spasso tenendosi per mano o in gruppo.

Nelle piazze infatti di vedono coppie di anziani passeggiare che poi creano autentici capannelli con altre persone fermando a parlare per delle ore a stretto contatto fra di loro.

Il sindaco ha cercato di far capire ai propri cittadini che solo assumendo un comportamento responsabile è possibile uscire da questa situazione.

La difficoltà sta proprio nel cercare di cambiare le proprie abitudini, facendo diventare anormale quello che un tempo erano normale.

Se tutti rispettassero tali comportamenti il sindaco assicura che tra dieci giorni si avrà un calo dei contagi.

A Pergine si registrano per il momento quaranta casi di Coronavirus tutti circoscritti dentro la casa di riposo.