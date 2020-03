Lotta al coronavirus: Troppe persone per le strade, le testimonianze del lettori

«Andrà tutto bene», è oramai divenuto l’augurio che ognuno di noi esprime e non solo sui social.

Sicuramente andrà tutto bene, ma sicuramente meglio se vincerà la formula #iorestoacasa.

L’hastag diventato virale dopo il decreto dell’8 marzo, è un imperativo per tutti, nessuno escluso.

Pubblicità Pubblicità

Una parte consistente dei residenti e domiciliati in trentino è pienamente rispettosa di quanto disposto dal Governo, dall’altra troppi sono ancora coloro che – visto il momento – continuano a rimanere sordi al problema e ha trovare alibi o scuse interpretando a loro modo gli articoli del decreto messi in campo per il contenimento del coronavirus.

Basti pensare che nei primi 7 giorni in Italia sono stati denunciati 43 mila cittadini non aver ottemperato ai provvedimenti del decreto Conte oltre 300 dei quali in Trentino.

La maggioranza di coloro, che si muovono senza valida e impellente motivazione, è spesso espressione di una ricerca di svago che non può più essere attuale, soprattutto in un momento in cui operatori di diversi settori espongono se stessi e i propri affetti a rischi concreti, per salvare le vite di chi è incorso – proprio malgrado – nel contagio.

E allora anche oggi sono state numerose le segnalazioni dei cittadini che confermano che sono 3 le categorie che non rispettano le regole. I giovanissimi, gli stranieri e gli anziani.

Per i giovanissimi ricordiamo che 5 di loro sono stati trovati positivi al virus, uno 16 enne è in condizioni gravi e rimane attaccato ad una bombola di ossigeno.

Pubblicità Pubblicità

Anche oggi sono segnalati ragazzini che si ammucchiano fra di loro, (Ma i genitori ci chiediamo?) e i soliti assembramenti di africani che ormai sono controllati e denunciati dalle forze dell’ordine.

Vengono segnalati assembramenti in quel di Villazzano. Tra via dei Tessadri a via delle Tabarelle, esiste una specie di passerella che chiamano pista ciclo pedonale.

Fin dalle prime ore della giornata sembra di vivere giornate d’estate. Si comincia con l’andare ed il venire con i cani, a volte più di uno per accompagnatore, che oltre la scorrazzata senza guinzaglio lascia anche gli escrementi non raccolti che sono a decine.

Poi è la volta dei podisti in gruppo, fino ad arrivare ai pochi anziani rimasti (al momento) e ai genitori (così si dovrebbero chiamare) che con coscienza paterna e materna muniti di passeggino e biciclette, accompagnano i loro pargoletti lungo tale pista ciclopedonale.

Anche oggi, seppur senza testimonianze fotografiche, sono stati segnalati ancora molti assembramenti. Due le novità di fine giornata: La prima è che domenica in Trentino i supermercati della cooperazione e del Poli rimarranno chiusi. La seconda riguarda la probabile stretta sulle attività sportive. Il governatore Fugatti ha detto che nelle prossime ore si potrebbe vietare di fare jogging.

Corso tre Novembre – Trento

Piazza Dante a Trento

Collage delle Albere

Parco di via Volta mattino e pomeriggio – Trento

Via Pranzelores – Trento

Via Travai – Trento