La velocità del coronavirus immobilizza il mondo del lavoro. Come vive la società questo momento?

Ormai le strade sono vuote, le persone vivono tra le mura delle loro case.

Tutti i negozi sono chiusi, i ristoranti e i bar hanno le saracinesche abbassate.

Solo qualche persona gira per strada per motivi di urgenza, di lavoro o per andare al supermercato o portare fuori il proprio cane.

In farmacia, ma soprattutto nei supermercati, dopo il pienone dei primi momenti per il terrore di una eventuale scomparsa di farmaci ed alimenti di prima necessità, si percepisce ora un vuoto silenzioso e pieno di circospezione: si entra infatti pochi alla volta per rispettare una distanza di almeno un metro l’uno dall’altro.

Si vedono vigilanti in piedi con la loro mascherina posizionati proprio vicino all’ingresso di ambienti che ora sembrano surreali e quasi irriconoscibili.

Anche le tabaccherie sono ancora aperte e spesso si vede una fila di persone lunga e ordinata che aspetta il proprio turno per entrare.

Ma cosa pensano le persone nell’immobilità di questi giorni? – Dopo una breve intervista si avverte senza dubbio un’impotenza e paura che si manifesta sia con la sottovalutazione del fenomeno Covid-19 che all’opposto con una mancanza di proiezione e prospettiva nel futuro.

Questi due tipi di emotività, che sono in realtà le due facce di una stessa medaglia, si manifestano, non solo per l’alto contagio e pericolo di morte che causa questo tipo di virus, ma anche per l’incertezza in cui viviamo, per il cambiamento delle nostre relazioni affettive e per il crollo economico che stiano vivendo, anche se la sua vera consapevolezza non è ancora del tutto percepita.

Molti giovani, dopo il primo entusiasmo causato dell’interruzione della scuola, cominciano a soffrire del loro isolamento, alcuni invece non avvertono alcun fastidio perché anche prima passavano molto tempo con i videogiochi chiusi nelle loro stanze ed ora si possono dedicare in modo più libero alla loro passione che a volte purtroppo si può definire vera e propria dipendenza.

Per gli adulti invece che lavorano come dipendenti in aziende che sono ancora produttive non è cambiato molto e continuano a lavorare usando le misure di sicurezza, ma i loro occhi sono pieni di paura, non solo per un eventuale contagio, ma anche per i loro familiari che sono rimasti a casa o per come gestire i figli piccoli.

Per le persone dipendenti che invece sono entrati in cassa integrazione perché lavoravano in un negozio, bar o ristorante, la paura del contagio è meno forte, ma l’incertezza economica attanaglia i loro pensieri sentendosi in balia di una ipotetica data di apertura del proprio posto di lavoro che tuttavia potrebbe slittare a data da destinarsi.

E gli imprenditori? I gestori di alberghi, ristoranti, bar e altre attività che ora sono ferme? I liberi professionisti? – Si avverte certo nelle loro parole paura, molti dubbi per il futuro, ma anche la spinta ad andare avanti e che prima o poi questo periodo passerà. In un qualche modo si ricomincerà e l’economia tornerà a girare nel nostro paese.

Mentre per alcuni vi è il desiderio di chiudere e di ritirarsi nel proprio terrore, per altri risalta il loro messaggio di speranza e raccomandano di utilizzare questo momento per attuare dei cambiamenti o fare cose che si sono tralasciate perché immersi nella produttività della propria azienda.

Infine, ma non per ultimi, vi sono i medici e infermieri che si dedicano con passione e professionalità ad aiutare persone che si ammalano sempre più, che hanno bisogno di terapie intensive e che ancora troppo spesso lottano tra la vita e la morte.

Chi lavora in questo ambito non ha forse neanche tempo di pensare alla crisi economica in cui siamo entrati: le giornate hanno acquistato ormai un ritmo quasi insostenibile senza spazio per se stessi e per le proprie famiglie.

Ma nonostante tutte le difficoltà di questo periodo, in cui è percepibile più che mai la fragilità umana, l’Italia si rialzerà e si manifesterà ancora una volta in tutto il suo splendore.

#andratuttobene e Insieme ce la faremo.

È possibile scrivere per qualsiasi sostegno psicologico alla dottoressa a Marica Malagutti all’indirizzo e-mail: emergenza_covid@lavocedeltrentino.it