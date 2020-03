Il parcheggio tecnologico che ci semplifica la vita

Usiamo sempre di più la tecnologia digitale per i nostri bisogni personali, per pagare le bollette, per rinnovare l’abbonamento dei trasporti o quello di Netflix, stipulare un’assicurazione auto, ma anche per prenotare un soggiorno da qualche parte.

In questi ultimi anni, tutti noi abbiamo usato in un momento o un altro la tecnologia per i nostri viaggi, grazie ai tantissimi siti che ci informano sulle destinazioni più disparate, o a quelli che ci permettono di effettuare la prenotazione dell’aereo o dell’albergo direttamente da casa.

È innegabile che il nostro modo di viaggiare sia completamente cambiato con l’arrivo del digitale. Non c’è più bisogno di recarsi all’agenzia di viaggi per prenotare un volo o un viaggio in treno, né ci si deve più affidare ciecamente all’albergatore per prenotare una camera al telefono in una località sconosciuta.

Grazie alle app e ai vari siti, ormai si può fare tutto stando seduti sul divano avendo a disposizione tutte le informazioni per scegliere quale hotel o volo prenotare a seconda delle proprie esigenze e del proprio budget, con una velocità ed una facilità mai viste prima.

Ma se il mercato digitale del turismo tra siti e app di viaggi è in piena espansione ovunque nel mondo, inclusa l’Italia, il settore dei parcheggi low cost non è da meno.

Tutti infatti sappiamo quanto la questione del parcheggio sia cruciale quando ci si sposta, e quanto può influire sulla qualità del nostro viaggio e sulla sua spesa complessiva. E su internet possiamo trovare una soluzione al problema.

Una delle più notevoli compagnie di gestione e prenotazione di parcheggi online è ParkVia . Presente in più di 43 città e aeroporti nel mondo e in oltre 70 in Italia, ParkVia offre la soluzione ideale per chi non ce la fa più a buttare tempo e soldi per trovare un posto auto. Permette infatti di prenotare un parcheggio in anticipo in alcuni dei luoghi più complessi per la viabilità, come gli aeroporti, e di approfittare di sconti esclusivi anche del 60%.

Per usare la piattaforma basta avere un dispositivo smartphone o PC connessi a internet e seguire i seguenti step:

collegarsi al sito di ParkVia

scegliere l’aeroporto di interesse e impostare la data di inizio e fine sosta

percorrere le soluzioni trovate nella pagina dei risultati e scegliere la più conveniente secondo criteri come il prezzo, la tipologia di parcheggio (coperto o scoperto), la distanza dal terminal, ecc.

Per prendere una scelta bene informata è anche possibile consultare le foto e le recensioni dei parcheggi lasciate dagli utenti.

Una volta compiuta la selezione, si può procedere al pagamento online tramite carta di credito, postepay o paypal. Il sistema di pagamento è sicurissimo e usa un sistema di crittografia SSL 128 bits, lo stesso usato dalle banche. Quindi si riceve una conferma di pagamento tramite posta elettronica o sms. ParkVia dispone anche di un sistema di assistenza clienti disponibile dalle 8 di mattina alle 8 di sera tramite:

live chat sul sito di ParkVia, e tramite

Whatsapp al: +44 161 730 0160

email: servizio.clienti-it@parkvia.com

Inoltre, a partire dal 2020 sarà possibile prenotare il suo parcheggio grazie agli assistenti digitali come Amazon Alexa o Google Assistant per una esperienza ancora migliore e più al passo con la tecnologia. Lasciatevi sedurre dalla trasformazione digitale e scegliete ParkVia, una piattaforma che vi semplifica la vita.