Il Coronavirus arriva anche a Ton: c’è il primo caso. Il sindaco Fedrizzi: «Sono convinto che uniti ce la faremo»

Anche a Ton c’è il primo caso di Coronavirus. Nella giornata di ieri, durante la quotidiana conferenza stampa dal Palazzo della Provincia, l’assessore alla salute Stefania Segnana ha comunicato i nuovi casi nella Provincia di Trento Comune per Comune (qui i dati che riguardano le Valli del Noce).

Tra questi c’è anche il Comune di Ton. Ieri mattina, in realtà ancora prima di ricevere la comunicazione del primo contagio nel suo Comune, il sindaco Angelo Fedrizzi aveva affidato a Facebook il suo richiamo al senso di responsabilità di ognuno.

“Non sono una persona che scrive molto sui social, ma in questo momento mi sento di mandarvi un messaggio per farmi sentire vicino a tutti voi – scrive Fedrizzi rivolgendosi ai cittadini –. Sono consapevole del fatto che la situazione non sia delle migliori, ma seguendo le regole sono convinto che riusciremo a uscirne in tempi più brevi, a contenere i contagi e a poterci rivederci presto a qualche festa, a messa, al bar”.

Questo, però, solamente se ognuno si atterrà alle direttive. Il sindaco Fedrizzi rivolge poi un ringraziamento a chi si sta dando da fare in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.

“Vorrei ringraziare tutti coloro che, per garantire i servizi principali, devono lavorare – aggiunge in conclusione – e anche il nostro Gruppo Alpini, che da oggi (ieri ndr), in collaborazione con la Famiglia Cooperativa, darà il via al servizio di consegna della spesa a domicilio. Sono sempre presente per qualsiasi cosa e sono convinto che, come ormai si usa dire, uniti ce la faremo. Per ora un grosso abbraccio a distanza a tutti”.

SALGONO A DUE I CONTAGI A CAMPODENNO E A SFRUZ – Sono saliti a due i contagi nei Comuni nonesi di Campodenno e Sfruz.

Entrambi i sindaci, in maniera puntuale, hanno pubblicato una lettera per tranquillizzare la popolazione e invitare ancora una volta i cittadini al rigido rispetto delle regole.

“Oggi (ieri ndr) ho appreso che sul territorio di Campodenno c’è un nuovo caso di persona risultata positiva al Coronavirus – scrive Daniele Biada, sindaco di Campodenno –. Tutti gli accertamenti ed eventuali messe in quarantena di parenti o contatti sono gestiti dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Colgo l’occasione per fare forza sul senso civico di ogni cittadino, non solo nel rispettare le regole dettate in questi giorni sull’igiene e sulle distanze interpersonali, ma anche nell’evitare il rischio infortuni. Nei prossimi giorni gli ospedali saranno impegnati solo per le emergenze e si devono scongiurare accessi evitabili”.

Gli fa eco Andrea Biasi, sindaco di Sfruz. “Vorrei sottolineare che in questo momento è veramente necessario rispettare le indicazioni contenute nei decreti del Presidente del Consiglio – scrive Biasi –. Ognuno di noi deve fare il possibile per evitare il diffondersi di questo virus”.