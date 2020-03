Emergenza coronavirus: riappare miracolosamente il sindaco di Trento e la Diocesi di Trento precisa

Il nostro articolo di ieri sul silenzio del sindaco Andreatta e del vescovo Tisi nei confronti della cittadinanza nell’emergenza coronavisrus, è servito.

In tarda mattinata il sito del Comune di Trento ha lanciato il video messaggio (clicca sulla foto per sentirlo) del sindaco Andreatta che finalmente si è deciso a parlare.

Sia ben chiaro: il sindaco non si è sforzato molto, solo 120 secondi di discorso in un luogo anonimo e con un triste gagliardetto della città di Trento tirato fuori da qualche cassetto per l’occasione, appoggiato sul tavolo.

Andreatta non è apparso in grande forma e sappiamo tutti come nella comunicazione non sia certo all’avanguardia.

Ma come spesso è successo il Sindaco dimostra poca sensibilità e capacità di interpretare le situazioni e prima di ringraziare il personale sanitario ringrazia i bambini e gli anziani, a cui certamente si deve essere vicini, ma che in questo momento, se seguono le regole, non rischiano la vita.

Da parte dell’Ufficio Stampa della Diocesi è arrivata inoltre una precisazione.

Il vescovo Tisi è stato protagonista di un video messaggio il 6 marzo, a seguire la messa in onda delle celebrazioni a porte chiuse.

Ne prendiamo atto, ma dal 6 marzo ad oggi la situazione è cambiata radicalmente e forse a supporto dei fedeli, in aiuto alle loro paure, a sostegno del terrore che colpisce i diretti interessati dal contagio, forse sarebbe servito qualcosa in più di una semplice omelia.

Poi sono scelte di comunicazione e come tali incontestabili.

Se per per l’ufficio Stampa della Diocesi è sufficiente un video messaggio in dodici giorni nei quali l’evoluzione dell’emergenza è stata tragicamente radicale ed in molti dicono che il peggio debba ancora arrivare, ne prendiamo atto. Per noi però non è sufficiente.

Siamo in emergenza ed un Pastore di Anime dovrebbe essere vicino alla sua comunità ben oltre una celebrazione religiosa.

Ribadiamo: opinioni a confronto e prendiamo atto di come un solo messaggio diretto ai fedeli nel succedersi di dodici giorni devastanti per la comunità trentina, sia giudicato sufficiente.