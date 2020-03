Coronavirus: chiusi i confini di Schengen per contrastare l’emergenza

Ieri, i capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea si sono incontrati in un video vertice straordinario per discutere dell’emergenza che ormai l’intera Europa sta attraversando, individuando come unico passo comune, la chiusura dei confini di Schengen per 30 giorni per minimizzare l’allarme Coronavirus.

Il drastico risultato è l’immagine di un’Europa che avanza in ordine sparso, con l’Italia che chiede scelte drastiche ma comuni, anche se questo pare non possa essere l’esito possibile del vertice, la riunione sceglie una misura per bloccare i contagi che corrisponde ad un salto indietro di circa 30 anni.

“Se procederemo divisi la risposta sarà inefficace, questo ci renderà deboli ed esposti alle reazioni dei mercati” sottolinea il Premier Conte durante il Vertice. Un’esenzione particolare dovrebbe esserci per i pendolari ma anche per i sanitari e per i ricercatori alle prese con l’emergenza Coronavirus.

Al tavolo del vertice presenti anche le misure di contenimento e quelle economiche in previsione di una pesante contrazione economica. Aiuti di Stato dovrebbero arrivare sotto forma di prestiti agevolati e garanzie pubbliche con l’erogazione diretta alle aziende.

Inoltre, l’Italia propone un Fondo di Garanzia europeo per finanziare con urgenza tutte le iniziative dei singoli governi, al fine di proteggere le proprie economie. 18 milioni dovrebbero essere poi giustamente stanziati per la ricerca scientifica, che sta lavorando alla realizzazione del vaccino.

Intanto la BCE ha provveduto ad un’iniezione di liquidità di circa 100 miliardi a cui hanno attinto le banche europee facendo recuperare le borse, nei giorni scorsi in calo su tutte le piazze europee

