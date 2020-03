Borgo Valsugana: la comunità Islamica della Bassa Valsugana ha dato la propria disponibilità volontaria a servizio della comunità

Con una nota inviata alla nostra redazione, la comunità islamica della Bassa Valsugana con sede in Via Roma 12 (ex Lidl) comunica di aver dato la propria disponibilità in questo particolare momento per il Trentino a collaborare per fronteggiare l’emergenza Covid 2019.

Nella nota si legge: “ il consiglio direttivo della comunità islamica rende noto che si rende attivamente disponibile per le esigenze legate al virus Covit 2019 il quale in queste ultime settimane ha colpito il Trentino e la Bassa Valsugana” continua “riteniamo che in un momento come questo anche la nostra comunità da sempre attiva nel tessuto sociale locale deve essere partecipe a questa emergenza sanitaria e sociale dedicando il proprio tempo alla comunità di Borgo Valsugana e paesi limitrofi rendendosi da subito disponibili”

La richiesta dopo aver informato il primo cittadino di Borgo Valsugana Enrico Galvan è stata inoltrata alla Comunità di Valle Valsugana e Tesino dove ha stretto giro è arrivata la risposta della Dottoressa Maria Angela Zadra responsabile del settore socio assistenziale dove è stata accolta in questo particolare momento di emergenza.

