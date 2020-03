L’assordante silenzio del sindaco di Trento nella più grande emergenza della storia della nostra città

Ma dov’è finito il sindaco Andreatta? In fin dei conti è ancora il primo cittadino di Trento ed in questa fase i trentini potrebbero anche sentire con piacere un suo messaggio rassicurante.

Un breve video da affidare ai social con il quale Andreatta dialoga con i suo concittadini.

I suoi colleghi di tutta Italia lo hanno fatto, anzi sono periodiche e quasi quotidiane le loro comunicazioni che altro non sono che un modo per interagire con la popolazione.

Il problema è che Andreatta in tutti i suoi mandati la faccia non ce l’ha mai messa.

Anzi ha spesso preferito nascondersi per non prendere posizione e al posto di decidere per trovare delle soluzione, ha sempre aspettato che i problemi si risolvessero da soli.

Questa volta non sarà così. Che ci si creda o meno è emergenza, ci sono degli appelli da fare, delle nuove modalità operative da spiegare e chi meglio del sindaco potrebbe farlo? Purtroppo non lo fa nessuno.

Nel senso che non parla il sindaco, non parla il vicesindaco e da questa amministrazione di centro sinistra da inizio emergenza, non c’è stato un pubblico messaggio di solidarietà ai cittadini. Si dirà che lavorano nell’ombra.

Vero per i tanti dipendenti comunali che quotidianamente si destreggiano nell’emergenza, ma un intervento del primo cittadino sarebbe stato anche per loro: tranquillo Andreatta non ci sarebbero state da prendere delle decisioni, ma solo parlare senza contraddittorio.

Lo avrebbe dovuto fare perché in fin dei conti Trento, fa ancora riferimento a questo sindaco.

Nessun comunicato diretto nemmeno dal vescovo Tisi che in tutto questo periodo d’emergenza non si è mai messo di fronte ad una telecamera per mandare un messaggio ai fedeli.

E’ vero che c’è stata la trasmissione della messa, ma qualche minuto di parole dirette, a molti avrebbero fatto piacere.

La Diocesi ha però un’attenuante: ha versato 100 mila euro alla sanità trentina. Un contributo concreto che al momento, è uno dei pochi casi tra le Diocesi italiane. Le parole però non hanno un costo, ma aiutano.