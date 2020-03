iostoacasainsicurezza: i consigli dei Vigili del Fuoco di Cles

“Aiutaci a non intervenire!”. È questo l’appello lanciato dai Vigili del Fuoco volontari di Cles che, in questi giorni di emergenza legata al Coronavirus, si sono attrezzati e riorganizzati per poter garantire interventi puntuali e professionali in piena sicurezza per il cittadino, ma anche per il vigile stesso e la sua famiglia.

Proprio per operare sempre in sicurezza e per cercare di evitare il più possibile situazioni d’emergenza, il Corpo di Cles ha pubblicato sulla propria pagina Facebook alcuni consigli e comportamenti da seguire.

“In questa fase stagionale, con la primavera alle porte, e nella quale tutti noi siamo portati a vivere molto di più in casa, può potenzialmente aumentare il rischio di inconvenienti legati all’utilizzo delle stufe e delle caldaie a legna” scrivono i pompieri.

Per questo hanno voluto porre l’attenzione su alcuni rischi concreti, a cominciare dall’incendio del camino: “A fine stagione normalmente le canne fumarie sono tendenzialmente sporche – spiegano i Vigili del Fuoco –. L’aumento del consumo di legna in questo periodo può aumentare i rischi”.

Bisogna quindi fare attenzione, anche perché l’incendio potrebbe poi propagarsi al tetto. “È spesso è una conseguenza dell’incendio camino – proseguono i pompieri di Cles –. Nelle belle giornate di primavera è normale arieggiare i locali. Forti sbalzi di pressione nei locali possono creare notevoli problemi in una canna fumaria surriscaldata”.

Non è da sottovalutare, poi, la possibile intossicazione da monossido di carbonio. “Le combustioni non regolari possono aumentare il rischio di accumulo di questo temibile gas che è inodore, incolore e insapore – rivelano i Vigili –. I sintomi iniziali da intossicazione sono mal di testa, sonnolenza, vomito, debolezza”.

Per questi motivi, i consigli sono di: non esagerare nei carichi di legna; favorire una buona e regolare combustione utilizzando solo legna secca, ogni altro tipo di combustibile (cartoni, plastiche, imballaggi, legni resinati) oltre a essere vietato sporca notevolmente la canna fumaria ed emette nell’ambiente sostanze cancerogene; se si nota qualche problema alla stufa (non brucia bene, il camino tira male) bisogna contattare per un intervento un fochista o uno spazzacamino per un controllo; arieggiare frequentemente i locali a fuoco spento.