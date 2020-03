Emergenza Coronavirus, il sindaco di Cles Ruggero Mucchi scrive ai cittadini: «La situazione è molto seria e non deve essere sottovalutata»

Nella giornata di oggi, martedì 17 marzo, il sindaco di Cles Ruggero Mucchi ha voluto scrivere una lettera, che pubblichiamo per intero, ai propri cittadini per richiamarli al senso di responsabilità e per far sentire la propria vicinanza.

Carissimi concittadini, stiamo attraversando tutti insieme un momento molto difficile.

Alcuni di noi non comprendono l’importanza di rispettare le regole che ci sono state imposte per il nostro bene, pensando che si tratti di pura esagerazione.

In realtà la situazione è molto seria e non deve essere sottovalutata. Soprattutto adesso è importante rimanere a casa: adesso che stiamo per avvicinarci al culmine del contagio.

Il nostro Ospedale di Cles funziona perfettamente per la generosità e la caparbietà del personale medico e sanitario, anche volontario che rappresenta una grande sicurezza per ognuno di noi.

Cerchiamo però di rispettare chi rimane al nostro servizio giorno e notte, evitando di aver bisogno di qualunque cura medica. Le emergenze sono sempre coperte, ma il carico di lavoro oggi è veramente alto.

Il nostro rispetto deve andare anche al personale degli esercizi commerciali che ci consentono di fare la spesa come sempre e poter affrontare questo isolamento con maggiore serenità.

Manteniamo, per favore, il giusto comportamento nei negozi.

Stiamo lavorando alla pulizia delle strade per garantire un’adeguata igiene urbana, ma il virus si trasmette direttamente fra le persone pertanto manteniamo la distanza di 1 metro fra di noi e applichiamo quei comportamenti precauzionali che ormai conosciamo tutti.

Devo riconosce con soddisfazione che in questi giorni la Cittadinanza ha rispettato molto bene le indicazioni rimanendo a casa ed evitando di affollare i parchi o altri luoghi pubblici. Mi rendo conto che sarà sempre più difficile continuare così, ma oggi è ancora più importante di ieri.

Il momento più difficile arriverà nei prossimi giorni per cui vi chiedo nuovamente la massima collaborazione e il massimo spirito di sacrificio. Per noi, per gli addetti e per le nostre famiglie.

Per favore non uscite se non strettamente necessario! Limitate le passeggiate nei dintorni di casa! Evitate di creare assembramenti!

Un appello finale lo voglio dedicare alle persone più fragili e deboli della nostra Comunità: i piccoli, gli ammalati e gli anziani. È nostra responsabilità occuparci di loro, sostenerli e proteggerli. Gli anziani in particolare devono assolutamente stare a casa!

Ci sono persone che possono aiutare per la spesa o altro e se qualcuno è in difficoltà può chiamare il Comune di Cles per segnalare la propria situazione.

È nostro dovere essere responsabili, grazie!