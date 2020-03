Ebara, si va avanti: lo sciopero non sortisce gli effetti sperati

Non ha sortito gli effetti sperati lo sciopero proclamato dai dipendenti dell’Ebara di Cles che li ha visti incrociare le braccia per 8 ore nella giornata di ieri, lunedì 16 marzo.

La proprietà ha deciso di andare avanti. La produzione proseguirà, nonostante le mille perplessità e preoccupazioni dei lavoratori.

Nella giornata di ieri, infatti, c’è stato un incontro virtuale tra azienda e Rsu dello stabilimento di Cles. I dirigenti dell’Ebara, in collegamento telefonico, hanno ribadito la volontà di non voler chiudere l’azienda e quindi di proseguire l’attività, nonostante il crescente numero di contagi anche nelle Valli del Noce.

I lavoratori si dicono preoccupati per la loro salute e dei loro familiari. “Speriamo nella massima diffusione dei media per convincere l’azienda a cambiare posizione, evitando di mettere a rischio la salute dei lavoratori e delle loro famiglie – commenta Nazareno Molesini, operaio dell’Ebara e referente della Lega per le Valli del Noce –. Ci tengo a precisare che l’Ebara non produce un prodotto essenziale in questo drammatico momento. Un plauso alla Dalmec per la loro decisione volontaria di sospendere ogni attività a tutela delle maestranze (qui l’articolo). Spero vivamente che anche altre aziende, tipo Diatec ed Elcograf, seguano l’esempio della Dalmec”.

Dopo le proteste dei giorni scorsi alla Mariani di Rovereto, alla Metalsistem e alla Dana di Arco, ieri i dipendenti dell’Ebara di Cles avevano deciso di incrociare le braccia.

In particolare, il timore dei lavoratori è di venire infettati e di trasmettere poi il virus a familiari magari anziani o ammalati.

Per questo, anche i dipendenti della sede clesiana dell’Ebara, riconosciuta come uno dei più grandi centri in Europa nella produzione di pompe in acciaio inossidabile stampato, avevano deciso di aderire allo sciopero.

“La preoccupazione cresce di ora in ora con l’aumento dei casi di contagio – spiega Manuela Terragnolo, segretaria della Fiom del Trentino –. Le fabbriche non sono sufficientemente sicure e la salute degli operai non può passare in secondo piano di fronte alle ragioni del profitto. È ora di fermarsi in tutte le produzioni non essenziali”.