Covid-19: star incantate dalla coesione degli italiani

Mentre l’Italia fa del proprio meglio in questo duro periodo di quarantena forzata, oltreoceano c’è chi rimane letteralmente incantato e stupito dalla regione degli italiani.

Per quanto possano girare le battute ironiche sui social network, il popolo italiano sta dando dimostrazione di una grandissima coesione nazionale in un periodo davvero difficile e cupo.

Visualizza questo post su Instagram Concertone dal balcone! Positività ed energia ❤️🇮🇹💪🏻 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 15 Mar 2020 alle ore 11:06 PDT

A partire dalla coppia Chiara Ferragni&Fedez che durante il weekend hanno lanciato un appuntamento fisso alle 18:00 sui social per trasformare i flash mob musicali in veri e propri fenomeni social, passando da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro che condivide la propria musica con i vicini, fino ai tantissimi artisti che hanno deciso di partecipare a questo emozionante momento di ritrovo.

E’ vero, magari siamo solo un popolo in difficoltà, ma non si può certo dire che ci crogioliamo nell’autocommiserazione, anzi: solo in Italia si sarebbe potuto trovare uno spiraglio di luce e serenità durante una quarantena!

Così, mentre il mondo, spaventato, non faceva altro che chiuderci fuori, gli italiani hanno saputo ancora una volta dimostrare di essere un popolo di artisti e di creativi che non si fermano davanti a nulla.

Ed è proprio una delle star americane più amate dal pubblico che, su Twitter, ha scritto “Tutti questi video degli italiani che suonano i loro strumenti durante l’isolamento sono incredibili”.

Esatto, Chris Evans, ovvero il Captain America del Marvel Cinematic Universe è rimasto particolarmente colpito dalla resilienza del popolo italiano.

All these videos of Italians playing their instruments during the lockdown are incredible — Chris Evans (@ChrisEvans) March 13, 2020

Ma non è stato il solo! Tra le star di Hollywood anche Tom Hardy, visto recentemente in Revenant-Redivivo, Dunkirk, Peaky Blinders e Venom, ha condiviso ben due video del passaggio delle frecce tricolori con in sottofondo “All’alba vincerò” di Luciano Pavarotti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Hardy (@tomhardy) in data: 14 Mar 2020 alle ore 11:22 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🇮🇹❤️💯💯💯💯💯💯💯 Un post condiviso da Tom Hardy (@tomhardy) in data: 14 Mar 2020 alle ore 11:24 PDT