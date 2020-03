CoronaVirus: le forze dell’ordine contro gli extracomunitari, oggi blitz e retate per tutto il giorno

Altra giornata difficile ed impegnativa per le forze dell’ordine disposte sulle territorio del capoluogo per contrastare i propagarsi del coronaVirus.

Sono stati numerosi gli inseguimenti da parte della Polizia Locale e quella di Stato nei confronti di nord Africani che non hanno ancora capito la gravità della situazione.

È stata una giornata di inseguimenti continui a partire dal centro storico fino a Trento Nord alla caccia di nutriti gruppi di stranieri che non solo non ottemperavano alle regole contenute nel decreto Conte, ma si ammassavano insieme davanti a negozi o sui marciapiedi mostrando arroganza e presunzione all’arrivo delle forze dell’ordine.

Alcuni gruppi sono anche rifiutati di fornire le generalità mettendo a dura prova la pazienza e la professionalità degli agenti.

Altri invece che erano in gruppo all’arrivo dei poliziotti si separano per poi tornare insieme. Le operazioni sono rese ancora più difficili dal fatto che molti di loro sono analfabeti e quindi far compilare loro le autocertificazioni diventa una titanica impresa.

Solo oggi sono stati denunciati un trentina di africani, alcuni probabilmente già presi nelle giornate precedenti.

Gestire questo problema in un momento gravissimo per Trento diventa davvero difficile. Ed è triste, nel drammatico momento che siamo vivendo, impiegare le nostre migliori risorse a correre dietro a gruppo di immigrati il cui soggiorno a Trento viene pagato dagli stessi cittadini che in questo momento sono reclusi in casa nella speranza che la pandemia del coronavirus passi in fretta.

Sono scattate delle denunce anche per oltraggio e rifiuto di dare le proprie generalità oltre che per l’inottemperanza del decreto Conte. Quasi tutti sono rifugiati che sono residenti presso la struttura Fersina di via al Desert di Trento. Ma le denunce non li toglieranno dalla strada purtroppo.