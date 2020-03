CoronaVirus: in Trentino 151 nuovi contagi. 5 minorenni positivi, uno grave

In Trentino il numero di persone contagiate da Coronavirus, dati di oggi, è arrivato a quota 591, 151 in più rispetto a ieri.

Di queste 383 sono state sottoposte a tampone e 208 sono state ritenute contagiate in base ai sintomi mostrati, scelta, questa, trentina e voluta per circoscrivere meglio la diffusione del virus.

333 isolati presso i proprio domicilio. In terapia intensiva sono ricoverate 22 persone. I guariti sono 10

Pubblicità Pubblicità

Sono stati contagiati anche 5 minorenni ed uno di questi, un 16 enne, è in terapia intensiva e le sue condizioni sarebbero gravi . Fra di loro non ci sono correlazioni.

316 sono i posti disponibili per i contagiati, 132 di questi già occupati. I decessi si fermano sempre a 7

I dati sono stati resi noti, nel consueto appuntamento del tardo pomeriggio, dal presidente Maurizio Fugatti, assieme all’assessore alla salute Stefania Segnana, a Paolo Bordon, direttore generale dell’Apss, ad Antonio Ferro, direttore del Dipartimento di prevenzione di Apss, ad Enrico Nava, direttore per l’integrazione socio-sanitaria di Apss.

Dal presidente Fugatti è giunto l’invito alla responsabilità e a non abbassare l’attenzione. «Le regole da seguire sono sempre le solite: si esce solo per questione di lavoro, di salute e per fare la spesa, ma non 3 volte al giorno, ma una o due volte alla settimana. La cooperazione ha scelto di chiudere la domenica, scelta che noi apprezziamo. È giusto anche nei confronti dei dipendenti che stanno dando molto in questo momento.».

«Il picco – ha detto – non è ancora arrivato e ci aspettiamo ancora molti contagiati e purtroppo anche deceduti. E’ quindi importante un rispetto scrupoloso delle regole da parte di tutti, in rianimazione ci sono anche dei giovani».

Per chi viola la quarantena Fugatti ha detto che potrebbero aprirsi le porte del carcere, «su questo si sta parlando con il governo» – ha detto il governatore

Pare infatti che alcuni trentini messi in quarantena siano usciti dalla propria abitazione.

Significativo l’intervento del dottor Ferro che ha detto che il virus rimane vivo solo se trasmesso da corpo a corpo. Ma il virus rimane vivo alcune ore anche nell’ambiente prima di morire.

Per questo si deve rimanere in casa per non dare l”opportunità al virus di riprodursi. Se infatti non trova un corpo dove riprodursi dopo poche ore muore. Non ci sono quindi altre soluzioni per vincere questa pandemia. Bisogna stare a casa per non permettere al virus di propagarsi.

La RSA di Pergine registra 7 nuovi casi.