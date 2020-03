Coronavirus, c’è il primo caso a Cavareno. Il vicesindaco Luca Zini: «A lui e alla sua famiglia un abbraccio di pronta guarigione»

Il Coronavirus, purtroppo, continua a diffondersi anche in Val di Non. Questa sera, durante la quotidiana videoconferenza dal palazzo della Provincia, l’assessore alla salute Stefania Segnana ha comunicato i nuovi contagi Comune per Comune (qui i dati che riguardano le Valli del Noce).

Tra questi c’è anche il primo caso di Covid-19 a Cavareno.

Il vicesindaco Luca Zini ha quindi diffuso un messaggio ai cittadini, per rassicurarli della situazione e per invitarli con decisione a seguire le disposizioni per evitare il diffondersi del contagio.

“Questo pomeriggio l’Azienda Sanitaria ci ha informato del primo caso risultato positivo al virus Covid-19 nel nostro paese – scrive Zini –. Si tratta di una persona proveniente da una casa di cura che inizialmente ha voluto fare il periodo di quarantena presso il proprio domicilio, una volta avvenuti i primi contagi in queste strutture”.

“I familiari ci tengono a dire che il nostro concittadino ha rispettato in maniera ferrea le misure di quarantena, a cui di prassi era stato assoggettato, senza avere alcun contatto con l’esterno – aggiunge il vicesindaco –. Stessa cosa vale per tutti i familiari con cui ha avuto contatti in questi giorni, che hanno da subito attivato la quarantena presso il loro domicilio”.

Segue quindi un aggiornamento delle sue condizioni di salute. “Attualmente il nostro paesano è stato ricoverato – spiega Zini –. A lui e alla sua famiglia un forte abbraccio di pronta guarigione e a noi tutti un appello affinché vengano rispettati in maniera scrupolosa tutti i divieti e le regole emanati da Stato e Provincia. Ognuno non deve pensare solo a se stesso, ma al bene di tutta la nostra comunità e a quello dei paesi limitrofi”.

