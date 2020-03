Berlusconi dona 10 milioni di euro per l’emergenza CoronaVirus, Maffioletti: «La sua generosità non è mancata neanche in questa occasione»

La decisione di donare 10 milioni di euro a favore della Regione Lombardia da parte di Silvio Berlusconi a favore dell’emergenza sanitaria da Corona virus merita sicuramente una citazione non tanto per dare risalto ad atti che dovrebbero altrimenti rivestire carattere di anonimato ma per incutere conforto e speranza!

Il leader di forza Italia non è comunque nuovo a questi atti di solidarietà: nel 2012 aveva già donato 9 milioni di euro a numerose associazioni che operano nel volontariato e da sempre aiuta famiglie in difficoltà, persone anziane e terremotati che lo Stato ha dimenticato.

Su questo grande atto di generosità che arriva nel periodo più buio della nostra storia contemporanea è intervenuta anche la vice coordinatrice di Forza Italia del Trentino Gabriella Maffioletti: «La generosità di Berlusconi non è mancata neanche in questa occasione alla faccia dei sinistri che lo vogliono esporre sempre e solo al pubblico ludicidio! Voglio porre il tema della generosità e dell’alto senso etico che tali azioni rivestono. Credo sia necessario risalto mediatico in questo tempo anche alle singole azioni individuali che provengono dalle più svariate appartenenze sociali, del mondo politico e dello spettacolo (vedi analogamente iniziativa di Fedez e Ferragni) per irrobustire gli animi! Dare spazio mediatico anche a queste gesta contribuisce ad accrescere il senso di corresponsabilità civile» – Si legge in una nota di Gabriella Maffioletti

La mossa di Berlusconi dimostra in concreto che le buone pratiche possono essere trasversali e concentriche e allo stesso tempo finalizzate all’imperativo del momento del fare presto e subito.

Dal verbo stesso partecipare : “prendere parte”, interessarsi fattivamente acquisire la possibilità di agire o incidere sulle decisioni che riguardano la vita comunitaria in sofferenza a causa di situazioni di calamità eccezionale.

La donazione di 10 milioni di euro sarà destinata all’acquisto e alla fornitura di presidi ospedalieri importanti per la nuova collocazione ed assistenza sanitaria destinata ai soggetti affetti da Coronavirus individuata presso lo stabile della Fiera di Milano.

Ora Maffioletti spera che il comportamento di Berlusconi venga emulato anche da parte della classe politica che conta.

«La buona politica deve essere orientata da un alto senso etico. Si possono avere ancoraggi valoriali e culturali differenti, ma se si sceglie di mettersi al servizio della comunità – aggiunge Maffioletti – si devono necessariamente coniugare valori etici e morali con pratiche pubbliche e quindi politiche. La buona politica deve essere orientata dalla corresponsabilità ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte chiaramente con i mezzi propri che ha a disposizione ma spesso manca il cuore, l’ umanità e la sensibilità per praticare queste inedite nobili iniziative che ci fanno sentire davvero comunità! Vorrei chiudere solo con un appunto politico. La buona politica come vediamo non ha colori particolari ha solo cuore , anima, progettazione e si mette al servizio dei cittadini».