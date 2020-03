Venditori abusivi, 400 persone in Cimirlo per i Pic Nic e assembramenti vari. La gente non ha ancora capito che deve stare a casa!

La gente non ha ancora capito che si deve rimanere a casa e che è possibile muoversi solo per comprovate urgenza o per lavoro.

Andare a fare jogging oppure uscire dalla proprio comune di residenza per fare la spesa più conveniente non sono urgenze.

E se si deve sgranchirsi le gambe e prendere una boccata di aria si deve fare solo nella pertinenza della propria abitazione.

Dai lettori arrivano moltissime segnalazioni di persone che non seguono le regole tenendo così un comportamento molto pericoloso per se stessi e per gli altri.

Persone che si incontrano e parlano fra di loro portando a spasso i cani, gente che va al supermercato in due o tre per comprare un sacchetto di patatine, oppure famiglie intere che passeggiano sulle strade dei boschi.

In tal senso l’allarme è stato dato in un video (clicca qui per vederlo) da Laura Filippi (foto) residente in Cimirlo e costretta ad un preventivo periodo di quarantena dopo aver fatto ritorno da una crociera. (Sta bene e il tampone è negativo).

Laura denuncia che decine di persone di tutte le età (parla di circa 400) vengono a fare i pic nic in Cimirlo tranquillamente.

Si parla di famiglie e comitive intere. La residente ha lanciato l’ennesimo appello a restare a casa dopo aver confermato di aver segnalato ai carabinieri la situazione.

La situazione nei luoghi si spaccio è la solita nonostante ieri mattina alla Portela sia stato fatto un blitz.

Ma farlo a quell’ora non è una buona idea, infatti gli spacciatori come è noto «lavorano» fino a tarda ora e si alzano a mezzogiorno.

Vengono segnalati degli assembramenti di extracomunitari sotto il palazzo della Regione, ai giardini di santa Chiara,a quelli di via Frank e in piazza Fiera (le foto sotto sono di ieri e stamattina)

Una situazione incredibile si è verificata stamane a Canova di Gardolo. Un venditore abusivo di frutta e verdura (foto) si è avventurato nelle vie del paese dove sono subito usciti di casa i clienti in allegria tutti vicini uno all’altro e pronti per l’acquisto.

Ieri mattina in piazza Cantore presso il quartiere di Cristo Re tutti in allegria a raccontarsi le ultime notizie in piena emergenza coronavirus. Nella foto c’è anche un nonno con il nipote, perché che senso avrebbe andare a prendere il giornale senza di lui? (foto sotto)

In mattinata in via Maccani sono state segnalate famiglie intere con i Trolley che andavano a fare la spesa al Poli che però all’entrata venivano giustamente bloccati. Viene infatti lasciata entrare solo una persona sola e gli altri componenti della famiglia invitati ad uscire.

Molti lettori ci scrivono confermando che vengono date delle risposte diversificate da parte delle istituzioni sulla stessa domanda. La più ricorrente riguarda la possibilità di andare a correre.

Un numero risponde che non è possibile, un’altro che si può correre fino a 500 metri dalla propria abitazione, un altro ancora che è possibile correre da soli dove si vuole ma portando l’autocertificazione.

Ricordiamo che Fugatti ha espressamente chiarito che non è possibile fare jogging. È vietato anche inforcare le bici da corsa. Ma nonostante questo sono state viste coppie in tutina da gara sulle ciclabili trentine.

Infine la solita carrellata finale che riguarda gli stranieri che nei parchi di Trento bivaccano allegramente in gruppo e si riposano sulle panchine. Lo sappiamo, non fa più notizia.

Per loro sarà una comprovata urgenza per recarsi al lavoro? Ai posteri ed ai lettori l’ardua sentenza.