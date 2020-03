Tutti a casa? Ecco il gruppo Facebook per mantenersi attivi e dinamici con Mattia Zini

E io come posso aiutare in questa situazione? A porsi la domanda è stato Mattia Zini, campione di ballo e titolare di “EnergyBlast.it”, realtà attiva in Val di Non nell’ambito della danza, del fitness e del benessere sia fisico che mentale.

“Dal giorno in cui ho scelto di sospendere le lezioni a causa dell’emergenza Coronavirus – spiega Zini – mi sono chiesto più volte come potessi dare, nel mio piccolo, un sostegno alle persone tramite il mio lavoro di insegnante di ballo e fitness, per alleviare anche solo di poco questo momento delicato”.

Il ventisettenne Mattia Zini ci ha pensato a lungo ed è giunto alla conclusione che il fatto di non potersi vedere di persona non dovesse interrompere per forza di cose l’attività fisica da fare insieme.

“Quando ho creato la realtà di EnergyBlast.it ho deciso che la mission fosse quella di promuovere uno stile di vita sano e dinamico, per un benessere psicofisico a 360° – ricorda Zini –. Vista la situazione di oggi, nella quale non abbiamo la possibilità di vederci di persona a lezione, ho pensato di creare un progetto online intitolato #iorestoacasaconeb, costituito da un gruppo Facebook ad accesso gratuito e aperto a tutti, nel quale pubblicherò delle video-lezioni e del materiale didattico di fitness, wellness e ballo, per rimanere attivi e dinamici tutti insieme anche da casa. Un modo per sentirci uniti, anche se lontani”.

Partecipare all’iniziativa è davvero facile: è sufficiente accedere al link www.facebook.com/groups/communityeb/ e iscriversi al gruppo.

“Visto che la salute passa anche dal movimento – conclude il maestro di ballo – possiamo cogliere l’occasione di questo stop forzato per rimanere comunque attivi e dinamici anche da casa”.

