Operazione Defender 2020: Coincidenza temporale o strategia calcolata?

Spett.Le Direttore,

nel tragico e surreale contesto che il mondo intero sta vivendo in queste drammatiche ore, un‘importante operazione militare si sta compiendo nel quasi totale silenzio della stampa e dei media nazionali.

Si tratta dell’operazione: “Defender 2020″; un’operazione ufficialmente presentata come “operazione di rilevamento strategico per la portata di mezzi pesanti (carri armati e cannoni di ultima generazione), sui ponti e sulle strade Europee” ritenendo opportuno nel frattempo, effettuare delle esercitazioni di difesa della Nato, per altro già programmate da tempo, per simulare un attacco nemico in particolare sul fronte orientale.

Il giornalista di guerra Marco di Nucci spiega nel link ciò che si sta verificando in tale contesto, tracciando presagi non certamente promotori di speranza per tempi migliori, soprattutto idonei in questo momento, per potere affrontare un auspicabile futuro con maggiore serenità in ognuno di noi, ma aprendo degli importanti squarci di seria riflessione, verso la conoscenza di ciò che da molte parti si preferisce fare passare in silenzio o addirittura affermare che tutto è stato rinviato, quando i soldati americani sono invece già sbarcati e continuano ad arrivare.

Non poteva pertanto essere scelto un momento strategico migliore, per dare avvio quasi in “sordina” ad una manovra di tale importanza strategica a livello militare, riuscendo a farla passare quasi inosservata alle grandi masse, venendo guarda caso, coperta dalla drammatica ed inarrestabile avanzata del Coronavirus, il quale sta in diversa misura, coinvolgendo la totalità dell’attenzione dell’opinione pubblica di tutto il mondo.

Sorgono spontanee alla base delle attuali condizioni quotidiane, in cui entrambi questi eventi si stanno sovrapponendo in questi giorni, delle domande di una banalità sconcertante, che si intrecciano leggendo “non tanto tra le righe” di quanto sovra riportato, ma lascio alla libera interpretazione e valutazione di ognuno, le considerazioni che tali notizie possono far maturare, ma non certamente l’indifferenza totale.

Alla luce di questi inquietanti eventi “stranamente concomitanti”, (considerato che dato il momento emergente, il progetto “Defender 2020” seppure programmato già da qualche mese, poteva tranquillamente essere rinviato a data migliore), ciò che mi lascia più sconcertato nei confronti di ogni altra constatazione, rimane la scioccante dichiarazione del premier inglese Boris Johnson, che con assoluta indifferenza nei confronti di tutti i morti che contiamo quotidianamente tra la nostra gente, tira in ballo la teoria dell’ ”immunità di gregge”…

“Dobbiamo abituarci alla perdita dei nostri cari”…queste sono state le sue parole, “ma la nazione e l’economia non si devono fermare”…. “se verrà contagiato il 60% della popolazione, poi si produrranno autonomamente degli anticorpi”…. Parole di indubbio sinistro presagio….

Forse Boris Johnson, trovandosi ora distante e politicamente isolato dall’ ombrello protettivo dei fondi Europei, si pone in una condizione che per salvare la propria poltrona, lo induce in un momento di lucida disperazione ad attaccarsi sugli specchi di una teoria estrapolata da principi darwiniani di antica memoria?…O forse, e qui potrebbe risiedere il fatto più inquietante, con certe esternazioni e con certe consolidate potenti amicizie oltreoceano, ha concreto sentore di qualcosa che potrebbe di ben specifico accadere in tempi di prossima maturazione? Parole che indubbiamente non lasciano trasparire in ogni caso nessun presagio positivo.

Adriano Bertolasi – Trento

