Lotta contro il CorornaVirus: in Italia a casa, in Inghilterra nei pub a bere birra

Boris Johnson deve evidentemente amare le partite di poker, perché ha scelto di compiere una scommessa molto rischiosa sia per lui che per tutti i cittadini britannici.

Quale sia la scelta del Governo Conte è sotto gli occhi di tutti: chiudere parzialmente il Paese, frenare i contagi e provare a salvare quante più vite umane possibile.

Andiamo a vedere quale è stata la scelta del premier britannico, raccontata ai giornalisti riuniti a Downing Street.

Pubblicità Pubblicità

Chiariamo innanzitutto una cosa: i media mondiali hanno messo in risalto questa crudissima frase di Johnson: “Prepariamoci perché molte famiglie perderanno i loro cari.”

Il premier è ben consapevole che si tratta di qualcosa di peggio di una semplice influenza: “Questa è la peggiore crisi di salute pubblica che affronterà la nostra generazione.”

È anche vero che la mortalità – secondo Londra – resterà molto bassa, sotto l’1%, salendo poi in termini percentuali a partire dai 70 anni in su.

Perché allora Johnson decide di non fare nulla, salvo raccomandare quelle stesse misure igieniche che sin da febbraio si demandavano ai nostri indisciplinati cittadini, prima che venisse istituita la zona di contenimento nazionale?

La prima risposta potrebbe essere di natura economica: è sotto agli occhi di tutti i danni che subirà l’economia italiana. Sia nell’immediato che nei mesi a venire. E non parliamo solo di viaggi e turismo. Boris Johnson, per il momento, lascia a pieni giri la Gran Bretagna. I britannici continueranno a spostarsi da una città all’altra e a bere una birra al pub.

Pubblicità Pubblicità

È evidente a tutti che questo favorirà il contagio, e quindi maggiori saranno gli accessi alle terapie intensive, così come i decessi.

La scelta dei suoi consiglieri scientifici è proprio questa: lasciare che il contagio si diffonda affinché molti, soprattutto fra i giovani, contraggano il virus, guariscano rapidamente e contribuiscano a creare la cosiddetta immunità di gregge, la stessa che produrrebbe un vaccino ad oggi inesistente.

Ricordiamo che per immunità di gregge si intende quando in una data popolazione un numero sufficiente di individui ha sviluppato l’immunità, riuscendo così a garantire una tutela anche a quei soggetti che ne sono privi.

Sarebbero in buona sostanza i giovani ad ammalarsi massicciamente e a guarire rapidamente, tanto che Johnson sconsiglia ad essi di rivolgersi agli ospedali, ma di stare in casa per due giorni anche con sintomi influenzali pesanti, come febbre alta e raffreddore.

Davvero agli antipodi del modello italiano, dove ogni contagio viene adesso impedito con la rarefazione dei contatti sociali. La quarantena è richiesta anche in Gran Bretagna ma è di soli 7 giorni, anziché i 14 dell’Italia.

Infine, il premier britannico non esclude affatto che ci sarà un momento in cui le misure diventeranno durissime come in Italia, ma preferisce che proprio allora gli operatori sanitari e la popolazione possano tirare fuori il meglio di sé in termini di impegno ed energie.

Come è evidente da noi e in particolare nel nord-est, dove i nostri medici e infermieri da 20 giorni si stanno massacrando di fatica negli ospedali, per salvare quante più vite umane sia possibile.