Lotta al coronaVirus: i Carabinieri denunciano altre 15 persone

Continuano i controlli della Polizia di Stato per far rispettare le misure emanate dal Governo per contrastare la diffusione del coronavirus.

I Carabinieri nella sola giornata di ieri anno denunciato, per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, art 650 c.p., in relazione ai D.L. ed ai DCPM emanati per l’emergenza epidemiologica da coronavirus Covid-19, 15 persone.

Le denunce riguardano a Trento in via alle Sette Fontane presso la fermata dell’autobus un cittadino italiano residente a Bolzano; In via Oss Mazzurana, tre stranieri non residenti a Trento; In via Druso cittadino italiano a bordo di autoveicolo; in via Gazzoletti, angolo piazza Dante, due stranieri inottemperanti non residenti a Trento; in viale Verona, tre giovani stranieri che non erano in grado di fornire una valida motivazione del loro spostamento dal domicilio; stazione ferroviaria a Trento, due stranieri residenti a Rovereto, ed, infine, allo ore 00.50, un giovane straniero distante diversi chilometri dalla propria abitazione.

A Riva del Garda invece sono stati denunciati due cittadini lombardi che avevano preso in affitto, momentaneo, un alloggio turistico che avevano trovato su un noto portale internazionale.

«In queste ore, commenta il vice Questore Salvatore Ascione, portavoce del Questore, causa anche il bel tempo registriamo ancora cittadini che incuranti dell’interesse generale e della salute pubblica, con le motivazioni più varie, violano i divieti imposti dalla normativa. La Polizia di Stato, pur non rinunciando alla sua vocazione di prossimità e servizio, eserciterà in modo fermo i compiti assegnatigli dalla legge per la tutela di tutta la collettività».