L’appello di Fugatti in piena emergenza coronavirus: «I turisti stiano a casa». Ma gli «sciacalli» della sinistra lo accusano di razzismo

Purtroppo rimarranno ben stampate nella mente di tutti gli italiani le parole del segretario del PD Zingaretti quando sbarcarono i primi casi in Italia di coronaVirus.

Allora, in modo superficiale e sprovveduto, invitò tutti ad andare nei centri della città ed organizzare gli aperitivi contro la paura ed ha abbracciarsi tutti, cinesi compresi.

A distanza di poco più di un mese questo devastante comportamento del governo PD – Cinque stelle costa all’Italia un periodo di quarantena che potrebbe diventare lunghissimo, il crollo delle strutture sanitarie e la messa in ginocchio della nostra economia.

Pubblicità Pubblicità

Ma a quanto pare l’esperienza non ha insegnato nulla alla sinistra che continua a mettere in pericolo la vita delle persone in nome della globalizzazione e dei diritti civili, ma come sempre quelli degli altri.

Se è stato così per anni con i finti profughi che continuano ad arrivare nonostante sia stato confermato che l’epidemia è presente in 17 stati africani, ora lo è con il popolo trentino.

Nel momento dello scoppio dell’epidemia la sinistra non ha nemmeno preso in considerazione per poi pentirsene amaramente, le richieste della Lega che chiedeva misure drastiche anticontagio: inaccettabili perché secondo il PD erano atteggiamenti razzisti.

Così oggi ci ritroviamo a rincorrere il virus che dilaga in tutta Italia, ma ancora senza il coraggio di prendere delle decisioni che siano drastiche e si spera risolutive.

Anche il Trentino non è stato da meno con Ianeselli che è andato a solidarizzare con la comunità cinese e che adesso insiste con Fugatti accusato di razzismo nei confronti di chi, proprietario di seconde case, viene in Trentino nel fine settimana o in ferie non seguendo le regole imposte dal decreto Conte.

Pubblicità Pubblicità

Partiamo da un concetto base: chi esce dal proprio quartiere di residenza commette un reato e quindi chi parte dalla Lombardia per raggiungere le nostre montagne trasgredisce la legge con un atteggiamento che potrebbe portare all’arresto.

Ricordiamoci che i primi ammalati in provincia erano lombardi riportati negli ospedali dei loro territori di residenza. Non solo, le due case di riposo che sono diventati due focolai, l’eremo di Arco e Bezzecca, sono per lo più frequentati da soggetti lombardi perché sul confine.

Stare a casa non vuol dire uscire per fare jogging o l’aperitivo a casa di un amico e tanto meno sfruttare la situazione per farsi delle ferie.

Chi lo fa o meglio riesce a farlo, se ne deve assumere le conseguenze.

Tutti d’accordo? No perché una testata online portavoce della sinistra più oltranzista, in questo periodo d’emergenza si diverte – evidentemente non ha nulla di meglio da fare o forse esegue ordini superiori – a interpretare il pensiero di Fugatti che quotidianamente aggiorna i cittadini con una conferenza stampa.

Un giorno lo si accusa di razzismo nei confronti dei lombardi, un altro di volersi rifiutare di curare chi trentino non è e via di panzana in panzana.

Forse non è chiaro un altro concetto. Le nostre strutture sanitarie reggono, ma sono vicine alla saturazione perché il contagio è ancora in atto.

Si cerca di curare tutti, ma se abbiamo dei pirla che decidono di venire in Trentino a spassarsela rischiando di aumentare il numero degli ammalati locali o ammalarsi loro stessi, è giusto dire le cose come stanno.

Ovvero che per questa gente non c’è spazio. Giusto fare controlli agli ingressi in provincia, giusto censire le seconde case e verificare se sono occupate o meno e quindi sanzionare con il massimo dell’ammenda possibile e rispedire a casa propria chi si è divertito a prendere in giro una comunità.

Ma per la sinistra trentina garantista e buonista e per i suoi portavoce chi ha violato la legge, non si dovrebbe nemmeno essere criticato ma applaudire.

Maurizio Fugatti sta agendo, come spesso ha fatto, da buon padre di famiglia mettendo la comunità trentina davanti a tutto. È suo compito farlo e non si farà certo intimorire dai soliti personaggi della sinistra radical chic che non vogliano il bene del nostro paese e che hanno portato l’Italia e il Trentino nel baratro più profondo.

Il commissariato del governo Lombardi ha appoggiato il governatore e a partire da giovedì in tutte le uscite regionali dell’A22 saranno fatti dei controlli per denunciare i lombardi che arrivano in vacanza in Trentino e che non potrebbero muoversi dalla loro regione.